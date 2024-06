Rui Alves reeleito presidente do Nacional

Rui Alves, de 64 anos, encabeçou a lista única que concorreu ao ato eleitoral, tendo sido reeleito para um 11.º mandato à frente do emblema 'alvinegro', contabilizando 134 votos a favor, entre os 159 associados que votaram, num universo de 820 sócios aptos a votar, sendo que existiram 11 votos nulos e 14 brancos.Licenciado em engenharia civil, Rui Alves foi chefe de divisão da direção dos serviços de hidráulica da Região Autónoma da Madeira, entre 1986 e 1989, para depois assumir o pelouro de vereador de obras particulares na Câmara Municipal do Funchal, até janeiro de 1994, ano em que se tornou presidente dos madeirenses.

Quase 30 anos depois de ter sido eleito pela primeira vez, em 11 de julho de 1994, e detentor de 10 mandatos, embora não de forma consecutiva, Rui Alves apenas deixou a presidência do clube em junho de 2014 - para se candidatar à liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no ato eleitoral que resultou na eleição de Mário Figueiredo -, tendo voltado à presidência do Nacional em junho de 2015.