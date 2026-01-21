Rui Borges confirma contratação do extremo Souleymane Faye pelo Sporting

"O Faye não foi apresentado, mas posso falar que já assinou. [Faye e Luís Guilherme] São dois jogadores de futuro e nunca para o imediato apenas. São dois jovens a quem revemos valor e que nos podem ajudar um pouco no imediato. No futuro, acreditamos muito no que podem dar ao Sporting", disse Rui Borges, na conferência de imprensa posterior ao triunfo frente aos tetracampeões franceses e detentores da `Champions`.

O extremo, de 22 anos, estava a cumprir a primeira temporada pela equipa principal do Granada, último classificado do segundo escalão de Espanha, pelo qual contabilizou dois golos em 21 jogos, 19 dos quais no campeonato, sempre como titular.

O jogador senegalês deixou a academia Galaxy Foot, no seu país, para rumar ao futebol espanhol em 2021 e representar os juniores e equipa B do Granada. Posteriormente, jogou no Talavera, da terceira divisão, e também na equipa B do Betis, antes de regressar ao Granada no início desta época.

Este é o segundo reforço assegurado pelo bicampeão nacional de futebol neste mercado de inverno, depois do brasileiro Luis Guilherme, proveniente dos ingleses do West Ham.

O Sporting venceu hoje na receção ao Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, por 2-1, com dois golos do colombiano Luis Suárez, em jogo da sétima e penúltima jornada da fase de liga da `Champions`.