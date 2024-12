Rui Borges diz que consistência é o maior desafio para o Vitória ante o Rio Ave

Responsável por uma equipa que, na quinta-feira, alcançou o 10.º triunfo em 11 jogos ‘europeus’ nesta época, ao golear os suíços do St. Gallen (4-1), mas que venceu duas vezes e perdeu duas nos últimos quatro encontros do campeonato, o técnico frisou que a regularidade é ‘chave’ para os minhotos atingirem patamares competitivos mais elevados.



“A consistência é o mais difícil de alcançar no futebol. Se queremos ser grandes, devemos almejar a ter essa consistência por mais jogos, mas é difícil porque do outro lado também estão boas equipas, com bons jogadores. O nosso campeonato é competitivo, mas sei que a equipa está com uma ambição enorme, com uma energia positiva”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 20:45 de segunda-feira.



Agradado por liderar um grupo de jogadores com “ânsia de fazer história” pelo emblema vimaranense, o técnico de 44 anos rejeitou que a hipótese de quebrar a invencibilidade caseira do Rio Ave, em curso desde outubro de 2023, constitua “motivação extra” para os minhotos, embora a circunstância demonstre, a seu ver, “a dificuldade de jogar” no reduto vila-condense.



Dotada de “algumas dinâmicas parecidas” com as do Vitória, a formação treinada por Petit é “competitiva e bem organizada” e dispõe de “jogadores muito rápidos na frente”, “capazes de fazer a diferença”, atributos que merecem ser encarados com “muito rigor” na hora de defender, acrescentou.



“Teremos um jogo de dificuldade grande. Temos de ser competitivos, intensos e tentar estar por cima do jogo, sabendo que, em alguns momentos, o adversário vai estar por cima. Temos de ser competentes e rigorosos”, vincou.



Apesar de reconhecer que há diferenças “mentais e de pensamento” no modo como os jogadores encaram a Liga Conferência e as provas internas e também que o “acumular de jogos e de viagens” influencia o desempenho, Rui Borges salientou que os vitorianos querem contrariar a perda de pontos em jogos anteriores.



“O grupo está bem ciente do campeonato que quer. Já perdemos alguns pontos que não merecíamos e outros que merecemos. Não queremos perder mais pontos. Temos de olhar para o Rio Ave com o respeito devido, mas isso não nos pode impedir de querer ganhar”, vincou.



O treinador mostrou-se ainda confortável com as rotações que vai levar a cabo na equipa titular, face ao jogo de quinta-feira, na Suíça, e confirmou as ausências do defesa central Borevkovic, ex-Rio Ave, do lateral direito Bruno Gaspar e do avançado Chucho Ramírez, todos por lesão.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 21 pontos, defronta o Rio Ave, 10.º, com 15, em partida agendada para as 20:45 de segunda-feira, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.