Rui Borges espera Vitória com "coragem e humildade" em Braga para a Taça da Liga

Na antevisão ao duelo dos quartos de final da competição, marcado para as 18:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, o técnico de 43 anos reconheceu que o 'clássico' minhoto é "sempre enorme e especial" para os adeptos e referiu que o adversário, detentor do troféu, vai estar "motivado para vencer", após a derrota perante os vimaranenses para a I Liga, por 2-0, em 15 de setembro.



"Dado o jogo do campeonato, acredito que o adversário se apresente ainda mais motivado para nos levar de vencida. Espera-nos um jogo difícil, frente a um adversário difícil, que vem de uma vitória no campeonato. Vamos encarar o jogo da mesma forma que encarámos o do campeonato, com coragem e humildade suficientes para sairmos de lá com a vitória", disse.



O técnico esclareceu, porém, que é "diferente em termos mentais" encarar um jogo do campeonato e uma partida a eliminar, como a de quinta-feira, e prometeu um Vitória pronto a lutar pela Taça da Liga, após questionado sobre as críticas dirigidas ao novo formato da prova, com os seis primeiros da I Liga e os dois primeiros da II Liga na época anterior.



"Não vou dar a minha opinião (sobre o novo formato). Estamos num clube a querer ganhar sempre, independentemente da competição. Temos respeitado sempre o opositor, com a nossa coragem e a nossa ambição. Quero estar nas finais. Quero ganhar troféus. Para chegar lá, a equipa e a estrutura têm de trabalhar muito", vincou.



Rui Borges prometeu ainda montar uma equipa titular com "os melhores jogadores" para darem uma "alegria aos adeptos vitorianos", estejam ou não presentes no estádio, depois de os Grupos Organizados de Adeptos do Sporting de Braga e Vitória de Guimarães terem anunciado o boicote ao jogo, o que pode retirar público das bancadas.



Ao leme de uma equipa que contabiliza duas derrotas em 18 jogos oficiais, mas sofreu sempre nos últimos sete, o treinador realçou que a equipa viveu um "início de época bastante intenso" e "continua a crescer", apesar dos três empates seguidos para o campeonato, nos quais o Vitória foi castigado por desconcentrações momentâneas.



"A equipa tem estado comprometida. Em pequenos momentos de desconcentração, estamos a ser penalizados. Nos primeiros jogos, tínhamos pequenos momentos de desconcentração, mas não sofríamos golos. Agora esses momentos estão-nos a sair 'caros'. Temos sido penalizados por pequenos comportamentos. (...) Isso deixa-nos frustrados de forma geral", assumiu.



O 'timoneiro' vitoriano lembrou ainda que a equipa sofreu quatro golos de penálti nas últimas três jornadas do campeonato e considerou que o videoárbitro falhou no jogo de domingo com o Estrela de Amadora (2-2), ao não auxiliar o árbitro António Nobre numa grande penalidade que classificou de "explícita" sobre Mikel Villanueva, no último minuto.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga em 2023/24, defronta o Sporting de Braga, quarto classificado dessa edição, num jogo marcado para as 18:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.