Rui Duarte é o novo treinador do Marítimo

"Rui Duarte é o novo treinador do CS Marítimo, tendo assinado um contrato válido até ao final da presente temporada, com mais uma de opção", informaram os madeirenses, em comunicado no seu sítio oficial na Internet.

O técnico, de 46 anos, é terceiro treinador do Marítimo na presente temporada, depois de Fábio Pereira, que saiu após a quarta jornada, e Jorge Silas, que abandonou o clube na quinta-feira, à passagem da oitava jornada.

Em 2023/24, Rui Duarte comandou os destinos da equipa principal do Sporting de Braga nas últimas sete jornadas da I Liga, averbando quatro vitórias e três derrotas, após substituir Artur Jorge, que saiu em abril para os brasileiros do Botafogo.

Natural de Lisboa, iniciou o percurso de treinador principal no Moncarapachense, para depois assumir o Farense, clube em que também chegou a desempenhar funções de adjunto, o Casa Pia, o Trofense e a formação de sub-23 do Sporting de Braga.

Enquanto futebolista, representou, a nível sénior, o Olhanense, os Sandinenses, o Belenenses, a Naval 1º de Maio, o Leixões, o Estrela da Amadora e o Farense.

Decorridas oito jornadas, o Marítimo ocupa a quinta posição na II Liga de futebol, com 12 pontos, em igualdade com o Leixões, quarto.

A estreia de Rui Duarte no comando técnico dos insulares vai acontecer na visita ao Felgueiras, no domingo, com início às 14:00, em partida relativa à nona jornada do segundo escalão.