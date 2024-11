Rui Garrido Pereira na corrida às eleições do Boavista

“A candidatura é alicerçada em quatro pilares estratégicos: pessoas, investimento, identidade e comunicação, tendo como principal objetivo projetar o clube para um futuro mais sustentável, unido e competitivo, preservando a sua essência e história”, apontou, em comunicado enviado à agência Lusa.



Sob o lema “Um Boavista, para Todos”, Rui Garrido Pereira, de 49 anos, vai apresentar o seu projeto em conferência de imprensa na quarta-feira, às 18h00, num hotel perto do Estádio do Bessa, no Porto.



“Com esta candidatura, Garrido Pereira compromete-se a trabalhar para um clube mais forte, unido e competitivo, que seja motivo de orgulho para todos os boavisteiros”, vincou, sem ainda revelar os nomes propostos para a liderança da Mesa da Assembleia Geral (MAG) e do Conselho Fiscal.



Rui Garrido Pereira é o segundo candidato anunciado às eleições do Boavista, presidido desde dezembro de 2018 pelo advogado Vítor Murta, que terminou em maio um período de quatro anos na liderança da SAD, sendo substituído pelo ex-futebolista senegalês Fary Faye.



Em setembro, o gestor Filipe Miranda, antigo guarda-redes e capitão e atual diretor desportivo do futsal "axadrezado", foi o primeiro a declarar essa intenção eleitoral rumo ao triénio 2025-2027.



De acordo com os estatutos do Boavista, 14.º classificado da I Liga, as listas candidatas aos órgãos sociais têm de ser entregues na secretaria do clube até 5 de dezembro, data a partir da qual o presidente da MAG, Manuel Tavares Rijo, poderá agendar o sufrágio.