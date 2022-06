SAD do Estrela reafirma que "José Gomes" será sempre a casa do clube

Os amadorenses indicaram o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a 116 quilómetros de distância, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, como recinto para acolher os jogos caseiros no segundo escalão do futebol português, surgindo o Estádio Nacional, em Oeiras, como alternativa, devido ao processo que envolve o José Gomes.”, explicaram.A administração de Paulo Lopo prosseguiu, em comunicado: “Por razões estranhas à nossa vontade, ao interesse do Estrela da Amadora, de todos os adeptos e da própria cidade da Amadora, não nos foi possível, até à data de hoje, efetuar o licenciamento atempado do Estádio José Gomes”, cujo contrato de arrendamento termina este mês.”, explicaram os amadorenses.







De acordo com a nota, na sequência deste requerimento, “” realizado pelas administrações do Estrela da Amadora.”, acusam.Por outro lado, alegando que “o interesse dos credores é receber”, a administração da SAD estrelista realçou que, “por maioria de razão”, todos os outros credores que se pronunciaram “votaram a favor”: “Sabem que, com a nossa hipotética saída do Estádio José Gomes, este ficaria ao abandono, tal como o encontrámos quando cá chegámos”.O novo abandono do recinto “diminuiria consideravelmente o seu valor”, expressaram ainda, lembrando também que, “se neste momento existe dinheiro na conta da massa insolvente para ratear pelos credores”, deve-se às rendas pagas pela SAD e pelo Bingo.”, concluem.O contrato de arrendamento do Estádio José Gomes termina no final do mês de junho, seguindo para novo leilão, com a totalidade do valor assente nos 5,1 milhões de euros (ME), sendo que o estádio e os bens móveis contemplam o valor de 2,1 ME, enquanto o campo de treinos adjacente e o edifício do Bingo perfazem os restantes três ME.