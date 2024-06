Samu é o primeiro reforço do Vitória para a época 2024/25

”, referem os vitorianos, no sítio oficial.Reforço dos vimaranenses a "custo zero", o jogador vai permanecer no escalão maior do futebol luso depois de uma temporada em que marcou cinco golos e realizou duas assistências em 38 partidas oficiais como capitão do Vizela, emblema que desceu à II Liga, após o 17.º lugar, e que oficializou a sua saída em 21 de maio.Samu repartiu a formação entre Paços de Brandão, FC Porto e Boavista, clube pelo qual se estreou na I Liga e cumpriu 15 jogos oficiais, entre as temporadas 2014/15 e 2016/17.Emprestado ao Fafe na segunda metade da época 2016/17, para competir na II Liga, e ao Sporting de Espinho, equipa pela qual disputou o Campeonato de Portugal de 2017/18, Samu regressou aos "axadrezados" para realizar um jogo em 2018/19 e rumou ao Vizela na temporada seguinte, a título definitivo.O médio contabilizou 127 jogos, 20 golos e 27 assistências entre 2019/20 e 2022/23, contribuindo para duas subidas consecutivas do emblema azul, do Campeonato de Portugal à I Liga, e para a permanência no escalão maior, com um 14.º lugar em 2021/22 e um 11.º em 2022/23.