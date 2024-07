Santa Clara bate Penafiel em encontro particular de pré-época

A estagiar em Penafiel, o conjunto orientado por Vasco Matos entrou em campo, na manhã de sábado, frente à equipa do concelho e conseguiu inaugurar o marcador já em cima do apito para o intervalo, por intermédio de Vinícius Lopes.



O segundo tempo, com várias alterações efetuadas, não alterou a toada de domínio dos recém-promovidos ao primeiro escalão, com Alisson Safira e Bruno Almeida a permitirem ampliar a vantagem para três golos, antes de o Penafiel conseguir reduzir nos instantes finais.



Depois de vitórias sobre Sporting Braga B (4-1) e Penafiel, o Santa Clara visita o terreno do Moreirense, na próxima quarta-feira, no que será o primeiro teste de pré-temporada diante de um adversário da I Liga, enquanto os penafidelenses têm agendado, no mesmo dia, um duelo em casa do Famalicão e tentarão contrariar a sequência de duas derrotas consecutivas.