Futebol Nacional
Santa Clara contrata avançado Fernando ao Cruzeiro
O avançado Fernando, de 20 anos, reforçou o Santa Clara proveniente dos brasileiros do Cruzeiro, tendo assinado um contrato válido até 2029, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga de futebol.
“Chegar ao Santa Clara deixa-me extremamente feliz e orgulhoso. Agradeço à administração pela confiança e pela oportunidade. Venho com muita vontade, ambição e compromisso para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos e retribuir essa confiança da melhor forma possível”, adiantou o jogador em declarações reproduzidas pelo clube.
O atacante brasileiro, que ao serviço dos sub-20 do Cruzeiro apontou 40 golos em 70 jogos, chega ao Santa Clara depois de experiências na equipa principal do Cruzeiro, Maringá e Ferroviária, do Brasil.
Hoje, os açorianos também revelaram a contratação do médio Andrey e no domingo anunciaram que o lateral esquerdo Guilherme Romão vai reforçar a equipa até ao final da época por empréstimo do Atlético Goianiense do Brasil.
O Santa Clara encontra-se neste momento sem treinador depois de Vasco Matos ter rescindindo contrato no sábado após a derrota caseira frente ao Estoril (4-2).
O próximo jogo do Santa Clara está marcado para sábado, no terreno do Estrela da Amadora.
O atacante brasileiro, que ao serviço dos sub-20 do Cruzeiro apontou 40 golos em 70 jogos, chega ao Santa Clara depois de experiências na equipa principal do Cruzeiro, Maringá e Ferroviária, do Brasil.
Hoje, os açorianos também revelaram a contratação do médio Andrey e no domingo anunciaram que o lateral esquerdo Guilherme Romão vai reforçar a equipa até ao final da época por empréstimo do Atlético Goianiense do Brasil.
O Santa Clara encontra-se neste momento sem treinador depois de Vasco Matos ter rescindindo contrato no sábado após a derrota caseira frente ao Estoril (4-2).
O próximo jogo do Santa Clara está marcado para sábado, no terreno do Estrela da Amadora.