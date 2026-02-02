Santa Clara contrata avançado Fernando ao Cruzeiro

“Chegar ao Santa Clara deixa-me extremamente feliz e orgulhoso. Agradeço à administração pela confiança e pela oportunidade. Venho com muita vontade, ambição e compromisso para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos e retribuir essa confiança da melhor forma possível”, adiantou o jogador em declarações reproduzidas pelo clube.



O atacante brasileiro, que ao serviço dos sub-20 do Cruzeiro apontou 40 golos em 70 jogos, chega ao Santa Clara depois de experiências na equipa principal do Cruzeiro, Maringá e Ferroviária, do Brasil.



Hoje, os açorianos também revelaram a contratação do médio Andrey e no domingo anunciaram que o lateral esquerdo Guilherme Romão vai reforçar a equipa até ao final da época por empréstimo do Atlético Goianiense do Brasil.



O Santa Clara encontra-se neste momento sem treinador depois de Vasco Matos ter rescindindo contrato no sábado após a derrota caseira frente ao Estoril (4-2).



O próximo jogo do Santa Clara está marcado para sábado, no terreno do Estrela da Amadora.