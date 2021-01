Santa Clara contrata médio Rúben Oliveira

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rúben Alexandre Gomes Oliveira para a celebração de um contrato de trabalho vigente para a próxima temporada e meia”, lê-se na nota de imprensa.



Os açorianos destacam que Rúben Oliveira jogou sempre em Portugal, passando pelo Feirense, pelo Vitória de Guimarães, pelo Desportivo das Aves e pelo Rio Ave.



Por empréstimo da equipa de Guimarães, o médio de 26 anos esteve na Vila das Aves nas últimas duas temporadas, onde realizou 50 jogos.



Ruben Oliveira também fez parte da equipa do Feirense que, em 2015/16, carimbou a subida ao principal escalão do futebol português.



“É um atleta capaz de imprimir velocidade no miolo do terreno, dotado de uma excelente visão de jogo que alia a uma refinada capacidade de decisão”, destaca o Santa Clara.



A equipa açoriana aponta ainda que o médio “interpreta na perfeição os valores que norteiam os bravos açorianos”, como o “espírito de luta” e a “abnegação”.



“Estou ansioso por começar. Tenho a certeza de que vou ser feliz nesta casa”, afirmou o atleta, citado em comunicado.



No mercado de transferências de inverno, já abandonaram o Santa Clara os jogadores André Mesquita (emprestado ao Mafra), Thiago Santana (que rumou Shimizu S-Pulse do Japão) e Osama Rashid, que se juntou a Sá Pinto nos turcos do Gazisehir Gaziantep.



No sentido inverso, os açorianos contrataram neste defeso Allano (ex-Estoril), Morita, que jogava no Kawasaki Frontale do Japão, e agora Ruben Oliveira.