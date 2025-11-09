Santa Clara faz queixa da arbitragem do jogo frente ao Sporting

“Ontem [no sábado], após o jogo, o Santa Clara fez queixa a quem compete cuidar disto [a arbitragem]. Todos temos de trabalhar pela melhoria e para o crescimento da arbitragem portuguesa”, escreveu Bruno Vicintin numa publicação no Instagram, visando a equipa de arbitragem chefiada por João Gonçalves, da Associação do Porto).



Em causa está o lance que levou ao golo da vitória dos ‘leões’ marcado por Hjulmand aos 90+4, na sequência de um canto indevidamente assinalado.



O dono da SAD do Santa Clara apela ao “bom senso” do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para que “não se puna mais quem foi prejudicado”.



“O erro capital de ontem [no sábado], além de influenciar diretamente o resultado do jogo, ainda nos puniu com várias expulsões que me preocupam e que podem ainda nos prejudicar mais na sequência da época”, alertou.



Após o golo, Adriano (90+4) e Sidney Lima (90+6) foram expulsos, num encontro em que o Sporting ficou reduzido a 10 devido à expulsão de Maxi Araújo (90).



Na mesma rede social, Vicintin pede desculpa aos diretores do Sporting pelo “copo de água” arremessado para a tribuna e que também atingiu dirigentes do Santa Clara.



“Já me desculpei com o presidente [Frederico] Varandas e com os seus diretores já que esta não é a forma que nós açorianos recebemos visitantes e foi um caso isolado”.



O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, numa partida em que os açorianos estiveram em vantagem com um golo de Vinicius (aos cinco minutos), tendo o campeão nacional conseguido a reviravolta através de Pedro Gonçalves (32) e Hjulmand (90+4).