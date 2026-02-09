Santa Clara SAD alerta que é impossível manter clube nos Açores sem apoios regionais

Numa publicação nas redes sociais, o acionista maioritário da SAD do Santa Clara alertou para a importância do apoio do Governo Regional conhecido por “Palavra Açores” (por estar ligado à promoção turística da região), que concede, anualmente, um milhão de euros ao clube.



“A manutenção do apoio da 'Palavra Açores' ao Santa Clara é primordial para se manter as quatro equipas em São Miguel devido à insularidade e aos custos logísticos de se jogar em uma ilha. Caso ele não exista, é impossível manter o projeto na ilha e ele teria que ser transferido para o continente por motivos óbvios”, escreveu Bruno Vicintin no Instagram, referindo-se às equipas A, B, sub-23 e juniores.



O acionista descartou, contudo, uma “mudança de símbolo ou nome” do Santa Clara, caso aconteça a mudança para o continente, garantindo não terem existido conversas com outros clubes sobre uma alegada fusão.



“Este apoio já existe há mais de 20 anos e inclusive quando a SAD esteve não nas notícias desportivas, mas nas policiais, nunca foi cortado. Cortar agora após tanto investimento feito na região não acho que seria nem correto, nem inteligente, já que o retorno em impostos que se paga chega a nove vezes do que se recebe”, avisa Vicintin.



Segundo notícias veiculas na imprensa regional, o Governo Regional vai terminar com o apoio da "Palavra Açores" a partir da época 2026/27, o que poderá comprometer a presença de vários clubes açorianos nas provas nacionais.



Hoje, questionado pela posição do Santa Clara, o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) garantiu que vai continuar a demonstrar “capacidade de diálogo” e de “entendimento” com os clubes desportivos.



“A complexidade das situações é muito intensa. Envolve muitos operadores na área do desporto e do futebol. Estamos empenhados em encontrar soluções em que todos sejam parte dela. Posso tranquilizar os Açores, os açorianos, os clubes, que temos um principio de equidade no tratamento e de responsabilidade no esforço financeiro”, afirmou José Manuel Bolieiro.



O líder regional, que falava em Ponta Delgada, à margem de uma reunião com o Conselho de Ilha, prometeu, também, o lançamento em breve de um “concurso público transparente” para a concessão do Estádio de São Miguel, onde joga o Santa Clara.



Bolieiro, admitiu, contudo, a “contenção de despesa” nos apoios desportivos.



“Estamos, exatamente, a fazer contenção de despesa e a racionalizar investimentos. Fá-lo-emos com justiça e sentido de responsabilidade porque cumprimos com honra a palavra dada”, declarou.



Já a direção do Santa Clara, que detém 40% da SAD, também considerou que o fim daquele apoio “não seria apenas um golpe financeiro”, mas uma “ferida profunda na presença dos Açores no futebol nacional”, segundo uma mensagem enviada aos sócios.



O PS/Açores, maior partido da oposição na região, marcou um debate de urgência sobre o fim dos apoios desportivos da “Palavra Açores” para o plenário deste mês da Assembleia Regional, que arranca terça-feira, na Horta.



Segundo uma notícia de domingo do jornal 'Record', a SAD do Santa Clara está, alegadamente, a equacionar sair dos Açores devido ao fim do apoio do Governo dos Açores, existindo clubes do continente interessados numa fusão.

