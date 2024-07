Santa Clara triunfa com reviravolta no jogo de apresentação do Rio Ave

Dois tentos do brasileiro Alisson Safira (32 e 45 minutos), o segundo de penálti, deram a volta ao golo inaugural de Kiko Bondoso (13) e selaram a quinta vitória em outros tantos duelos de preparação dos açorianos, no fecho do estágio de duas semanas em Penafiel.



Já o conjunto de Vila do Conde passa a somar três derrotas e dois triunfos na pré-época, tendo feito a apresentação aos associados depois de cinco dias de trabalho em Melgaço.



O Rio Ave iniciará a 30.ª presença, e terceira seguida, na I Liga com a visita ao campeão Sporting, em 09 de agosto, dois dias antes de o promovido Santa Clara, que venceu a II Liga em 2023/24, começar a nona participação na elite face ao Estoril Praia, na Amoreira.



Numa manhã em que apresentaram 25 jogadores, incluído o reforço de última hora Tiago Morais, os nortenhos adiantaram-se na primeira ameaça, aos 13 minutos, com Vrousai a assistir na esquerda Kiko Bondoso, uma das cinco ‘caras novas’ no ‘onze’ de Luís Freire.



Safira dinamizou a reação açoriana pouco depois, ao esbarrar nos reflexos de Jhonatan, que, aos 32, seria batido pelo dianteiro, correspondendo ao centro na direita de Varanda.



O Rio Ave ainda teve um tento anulado por braço na bola de João Novais, na recarga ao ‘disparo’ de Vrousai afastado por Gabriel Batista, mas o Santa Clara operou a reviravolta antes do intervalo, com Safira a ‘bisar’ de penálti, após ser derrubado por Patrick William.



As sucessivas alterações abrandaram o ritmo na segunda parte, afastando as balizas de perigo, à exceção dos 81 minutos, quando Hélder Sá lançou Tiago Morais, que rematou para intervenção de Nenéca, sem afetar o êxito açoriano na apresentação vila-condense.