SCU Torreense e Casa Pia empatam primeira mão do play-off de acesso à I Liga

A eliminatória segue assim totalmente em aberto para a segunda mão.





RTP c/ FPF

O SCU Torreense e Casa Pia empataram a zero na primeira mão do play-off de acesso ao principal escalão do futebol português. Um jogo equilibrado e com oportunidades para ambas as equipas, mas sem alteração no marcador.A formação da casa dispôs das melhores ocasiões, sobretudo antes do intervalo, quando esteve perto do golo num lance de bola parada, que acabou por ser cortado em cima da linha. Já na segunda parte, ambas as equipas voltaram a criar perigo, e os guarda-redes estiveram em destaque com intervenções de nivel superior.O Casa Pia ficou reduzido a dez unidades aos 75 minutos, após expulsão de Pedro Rosas, mas conseguiu segurar o empate até ao apito final.