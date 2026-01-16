Seabra admite que Arouca "precisa de pontos", mas mantém ambição inicial

"Os jogos são todos importantes, agora ainda mais. Temos o objetivo de fazer melhor do que na época anterior. No último jogo demonstrámos qualidade, mas a realidade é que precisamos de pontos. Não queremos acabar sempre a dizer que estivemos bem e não conseguimos ganhar", admitiu Vasco Seabra, na antevisão ao encontro, referindo-se ao 12.º posto dos aroquenses na temporada passada.



As bolas paradas têm sido uma das maiores fragilidades dos 'lobos' nesta temporada e, só nos últimos dois jogos, a equipa sofreu cinco golos desta forma.



"Temos sido muito castigados na bola parada, é uma fragilidade que temos de corrigir no imediato e em que temos insistido. A responsabilidade é nossa e não podemos deixar que aconteça a mesma coisa no futuro", disse.



O Arouca tem estado muito ativo no mercado de inverno e, desde o último encontro, entraram Javi Sánchez, Yellu Santiago e o regressado Arruabarrena, além de ter saído Alex Pinto, sendo que o treinador confessou que ainda "há a possibilidade" de existirem mais mexidas até ao final do ‘mercado’.



"O Alex é um miúdo extraordinário, que tem motivação para ter minutos de forma consistente. Foi um fecho de ciclo natural e normal. O Arruabarrena dispensa grandes apresentações e não vai necessitar de grandes adaptações. O Javi chega com um grande perfil de liderança e é forte nos duelos. Já o Yellu é um médio diferente do que tínhamos, com mais abrangência e mais agressivo", analisou.



O técnico, de 42 anos, disse esperar um AFS "numa luta grande para amealhar pontos", com as ideias do novo treinador, João Henriques, cada vez mais assimiladas, antes de fazer um balanço da primeira volta do Arouca.



"Ficámos aquém na primeira volta. Começámos bem, depois passámos por uma fase instável a meio. Acho que terminámos mais seguros nos processos e continuo a acreditar que somos capazes de atingir os objetivos a que nos propusemos no início", frisou.



Pedro Santos é a única ausência dos 'lobos' para este encontro.



O Arouca, 16.º classificado, com 14 pontos, visita o lanterna-vermelha AVS, com quatro, no sábado, às 18:00, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

