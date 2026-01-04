Semana de decisões na Taça da Liga





(Com Lusa)

A 19.ª edição da prova volta a reunir pela terceira vez seguida o ‘exclusivo’ grupo de Sporting, Benfica e Sporting de Braga, em Leiria, onde, pela sexta vez seguida, é decidida a competição, na terça e quarta-feira, com as meias-finais, e no sábado, com a final.O Benfica, com oito títulos em nove finais, prossegue a defesa do troféu frente ao Sporting de Braga, na quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, num duelo entre equipas que precisam de estímulos para a segunda volta da I Liga.Os ‘encarnados’ procuram ‘ânimo’ para enfrentar a fase decisiva do campeonato com sete pontos de atraso para o líder invicto FC Porto - que hoje joga no terreno do Santa Clara e pode repor a diferença numa dezena -, partindo para os 17 derradeiros jogos no terceiro lugar, ainda três pontos atrás do bicampeão Sporting, segundo classificado.O Sporting de Braga também está aquém das expectativas iniciais, num pouco habitual quinto lugar, com 27 pontos, atrás do vizinho Gil Vicente, ambicionando um quarto troféu da Taça da Liga, competição em que conta 11 meias-finais e cinco finais.O encontro de quarta-feira repete o último duelo de benfiquistas e bracarenses em 2025, com o empate 2-2 na ‘Pedreira’, de onde José Mourinho saiu com a certeza de ter conseguido uma vitória.O consagrado treinador do Benfica não enjeitará, certamente, acrescentar um troféu diferente ao seu palmarés – na sua estreia na Taça da Liga.O Sporting, oito vezes finalista e quatro vezes vencedor, procura recuperar um cetro que lhe escapou nas últimas três edições – com duas presenças nas finais nesses anos –, defrontando o ‘intruso’ Vitória de Guimarães, a exceção na correspondência entre os semifinalistas e os quatro primeiros classificados das últimas oito edições do campeonato.Após 'escorregarem' em Barcelos e arriscarem a ficar mais distantes do líder FC Porto na I Liga, os ‘leões’, sem o castigado Gonçalo Inácio, reencontram na terça-feira um dos últimos rivais do ano passado, que bateram por 4-1 no Minho, na terceira presença dos vimaranenses nas meias-finais da Taça da Liga, depois de 2008/09 e 2019/20, procurando ainda a primeira presença numa final.O Vitória de Guimarães, cujo último troféu nacional remonta a 2012/13, com a conquista da Taça de Portugal, está também a empreender uma temporada irregular, com um modesto sétimo lugar, rivalizando com os também minhotos Famalicão e Moreirense.Os ‘grandes’ sempre beneficiaram dos formatos da Taça da Liga, que, desde a época passada, teve os participantes reduzidos aos seis primeiros da I Liga e aos dois primeiros da II Liga.Vitória de Setúbal, na edição inaugural, em 2007/08, e Moreirense, em 2016/17, continuam a ser as exceções no historial aos habituais vencedores dos troféus nacionais.