Sérgio Conceição mantém Feirense na II Liga

“Depois do jogo da semana passada (derrota por 1-0 em Lourosa, para a primeira mão), ninguém acreditava em nós, mas isso deu-nos ainda mais força. Estou muito feliz por ter ajudado a equipa a conseguir a manutenção contra o nosso rival. Há que desfrutar desta grande festa”, reconheceu o defesa direito, de 27 anos, em declarações à agência Lusa.



No Estádio Marcolino de Castro, o filho mais velho do treinador do FC Porto marcou aos 15 e 82 minutos - o segundo de penálti - e cobrou um livre lateral para o tento na própria baliza de Henrique Martins, aos 89, ficando em lágrimas com a reviravolta "fogaceira" na eliminatória face ao vizinho de Lourosa, freguesia do concelho de Santa Maria da Feira.



“É um dos (momentos) mais especiais (da carreira), mas já tive outros muito bons. Ainda há poucos dias fez três anos que subi (à II Liga) com o Estrela da Amadora e tinha lá um grande amigo (Paollo Madeira), que, infelizmente, já não está entre nós. Este momento ficará para sempre gravado na memória, já que fiquei a gostar muito do Feirense”, disse.



Sérgio Conceição encontrou sorrisos para atenuar uma semana de alta tensão, dividida entre a segunda mão do play-off da II Liga e a polémica e mediatizada rutura do seu pai com Vítor Bruno, adjunto do FC Porto, que tinha levado os irmãos Rodrigo e Moisés e a mãe Liliana a saírem publicamente em defesa do técnico principal dos azuis e brancos.



“Desde pequeno, eu e os meus irmãos tivemos de nos habituar a ser julgados e a ter as nossas defesas criadas o mais rápido possível e mais cedo do que os outros. Todas as semanas é praticamente isto, portanto foi só mais uma. Estou muito feliz e mais aliviado agora, já que o Feirense está na II Liga e todas as pessoas estiveram connosco”, notou.