Sindicato condena insultos a futebolista Rochinha e leva assunto ao Governo

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou hoje “veementemente” alegados insultos de adeptos do Boavista ao jogador do Vitória de Guimarães Rochinha, na sexta-feira, no jogo da 33.ª jornada da I Liga.