Sócios do Vitória de Setúbal discutem futuro do clube

Na sessão que se realiza no Pavilhão Antoine Velge, pelas 20h30, o ponto único da ordem de trabalhos passa por esclarecer e definir as medidas a tomar, após o chumbo do licenciamento da equipa para participar nas competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, devendo o futuro do clube passar pelos distritais.”, lê-se no comunicado.Noutro comunicado publicado nas últimas horas nas redes sociais, o Vitória de Setúbal, aludindo às recentes notícias de que a ex-SAD do Canelas 2010 quer mudar o nome para "Vit SAD" e jogar no Estádio do Bonfim, garante que qualquer decisão que venha a ser tomada sobre o futuro só acontecerá com a aprovação dos associados do emblema setubalense, que reúnem na AG de 22 de julho.”, refere.