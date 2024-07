Sorteio. Sporting recebe Rio Ave na jornada inaugural

Nessa mesma ronda, o Sporting de Braga, quarto classificado da época anterior, joga em casa com o Estrela da Amadora.O próximo campeonato nacional de futebol vai terminar em 18 de maio de 2025, terá 34 jornadas, com a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães, a visita do Benfica ao Sporting de Braga, enquanto os 'dragões' recebem o Nacional.Em 2024, o Sporting sagrou-se campeão nacional pela 20.ª vez, alcançou 90 pontos, à frente do antecessor Benfica, segundo colocado, com 80, e do FC Porto, terceiro, com 72, enquanto o Sporting de Braga ficou no quarto posto, com 68.





Jogos da 1.ª jornada:





Sp. Braga-E. Amadora;

Arouca-V. Guimarães;

Farense-Moreirense;

AVS-Nacional;

Famalicão-Benfica;

Casa Pia-Boavista;

Sporting-Rio Ave;

FC Porto-Gil Vicente;

Estoril-Santa Clara.







Na Liga Betclic 2024/25 estão já definidos os jogos entre os "grandes" do campeonato português de futebol. A saber:





Sporting-FC Porto na 4.ª jornada (01-09);

Benfica recebe o FC Porto na 11.ª jornada (10-11);

O Sporting-Benfica joga-se na 16.ª jornada (29-12);

FC Porto recebe o Sporting na 21.ª jornada (09-02 de 2025);

O FC Porto-Benfica realiza-se na 28.ª jornada (06-04 de 2025);

O Benfica-Sporting terá lugar na 33.ª jornada (11-05 de 2025).