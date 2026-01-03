Sotiris Silaidopoulos quer Rio Ave "dominador" na receção ao Casa Pia

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico grego sublinhou, no entanto, a importância do controlo emocional e da competitividade ao longo de todo o jogo.



“Temos de demonstrar, desde o primeiro minuto, a vontade de dominar todos os pequenos momentos do jogo. Temos de estar focados, equilibrados e controlar as emoções. É o primeiro jogo em casa no ano, queremos começar bem e conquistar os três pontos”, afirmou.



Silaidopoulos considerou que o desafio frente ao Casa Pia será distinto do recente embate com o Sporting [derrota 4-0], embora igualmente exigente, alertando para o bom momento do adversário nas últimas jornadas.



“São jogos diferentes. Com o Sporting foi um jogo difícil, mas fizemos uma melhor gestão na segunda parte. Com o Casa Pia também será complicado, porque vêm de resultados positivos. Ainda assim, para nós, o mais importante é ganhar em casa”, referiu.



O treinador do Rio Ave explicou que a equipa procurou retirar ensinamentos do último jogo com os ‘leões’, sobretudo nos momentos em que perdeu concentração, assumindo que esses detalhes fazem a diferença.



“Houve dez minutos em que perdemos a concentração e o Sporting aproveitou. Temos de aprender com isso e não conceder tantas oportunidades, sobretudo num jogo em que queremos assumir mais o controlo”, salientou.



Questionado sobre os rumores de mercado que têm envolvido alguns jogadores do plantel, Silaidopoulos desvalorizou o impacto dessas notícias no trabalho diário, destacando o compromisso do grupo.



“Os rumores fazem parte do futebol, não conseguimos pará-los. O que vejo é um grupo comprometido, focado nos treinos e nos jogos. Enquanto os jogadores estiverem aqui, o foco será sempre o campeonato”, garantiu.



Sobre a possibilidade de um regresso do médio turco Tiknaz, que no ano passado esteve nos Arcos por empréstimo do Besiktas, o técnico foi claro em afastar comentários sobre jogadores que não pertencem ao clube.



“É um jogador que conheço e que conhece bem o clube, mas não é nosso. Não posso falar de jogadores que não são do Rio Ave. Para mim são apenas rumores”, afirmou.



Silaidopoulos fez ainda um balanço da primeira volta e considerou que o Rio Ave apresenta números semelhantes aos da época passada, enquadrando o percurso como dentro da normalidade.



“Temos 17 pontos, os mesmos que no ano passado nesta altura. É um Rio Ave normal. Em alguns jogos não conseguimos os pontos que merecíamos, mas isso também faz parte do futebol”, analisou.



O treinador destacou ainda a evolução coletiva e individual da equipa como um dos aspetos mais positivos da época, apontando sinais de crescimento sustentado.



“Se avaliarmos o progresso dos jogadores e da equipa, vemos melhorias claras. Temos dinâmicas que nos tornam competitivos e muitos jogadores a desenvolver bem as suas capacidades”, frisou.



Para este embate frente ao Casa Pia, o treinador grego apenas não pode contar com os lesionados Omar Richards e Bakoulas.



O Rio Ave, 11.º classificado com 17 pontos, recebe este domingo o Casa Pia, 15.º com 14, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

