Sp. Braga aposta em tridente ofensivo para bater Rio Ave

Os bracarenses venceram na última jornada no terreno do AVS por 4-0, goleada que se seguiu a outra, na ronda anterior, sobre o Alverca (5-0), nove golos marcados com o tridente Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor, os três melhores marcadores da equipa (fizeram 39 dos 84 golos da equipa), em destaque na produção ofensiva.



O treinador assume a “química especial” que existe entre esses três jogadores, mas fez questão de incluir o contributo de Fran Navarro e El Ouazzani.



“A equipa e os jogadores passam por momentos diferentes na temporada. O Fran [Navarro] aportou muitíssimo quando jogou, o El Ouazzani marcou menos golos por uma razão ou outra, mas há que valorizar o processo coletivo. Mas, é verdade que [esses três jogadores] mostraram química em campo entre eles, vimos uma química especial”, assumiu.



O Rio Ave vem de três derrotas seguidas com um registo inverso, ou seja, nove golos sofridos e nenhum marcado.



“Não está no seu melhor momento, perdeu jogadores importantes, não vamos negar a realidade, mas o nosso foco tem de estar em nós e em como vamos enfrentar o jogo. Jogamos no nosso estádio, com os nossos adeptos, e queremos fazer um jogo de alto nível, com muita ambição, motivação e energia”, disse.



No mercado de janeiro, saíram do Rio Ave os avançados André Luiz e Clayton, ambos para os gregos do Olympiacos, ausências que Carlos Vicens diz só poder avaliar em campo.



“Vamos ver amanhã [no domingo] se muda muita coisa na estrutura e na forma de jogar porque o jogador faz a posição, mais do que a posição faz o jogador. São dois jogadores que não estão, mas preparámos o jogo a contar com os que vão estar”, disse.



João Moutinho, médio de 39 anos, cumpriu na última jornada o 37.º jogo da temporada, ultrapassando todos os 36 que realizou na última época, e está em final de contrato.



“Não vamos descobrir [agora] o João Moutinho. Tenho a sorte de ter chegado aqui num momento em que ele ainda é jogador do Braga, tenho o prazer de o conhecer bem, de o treinar e desfrutar do seu dia-a-dia e nos jogos. Renovação? Vamos ver, tem de se sentar e falar com o clube e veremos qual a decisão. Estou muito satisfeito com ele e até brinco dizendo-lhe que já teve melhores treinadores, mas eu fi-lo mais jovem com a nossa forma de jogar. Sinto que ele também está a desfrutar da temporada. Dá-nos muitíssimo, não só a jogar, mas com a sua experiência e liderança ajuda a equipa no balneário. Só tenho elogios para ele e o futebol português vai sentir saudades”, previu.



A equipa tem tido algumas lesões musculares, o que o técnico atribui aos muitos jogos realizados, assim como aos terrenos mais pesados, devido às condições climatéricas adversas.



Dorgeles está recuperado e pode ser opção para o treinador, ao contrário de Niakaté, Vítor Carvalho, Gorby e El Ouazzani, lesionados.



Sporting de Braga, quarto classificado com 36 pontos, e Rio Ave, 13.º com 20, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.