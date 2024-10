Sporting abre em Portimão eliminatória da Taça

, enquanto o Vitória de Guimarães visitará o Paços de Ferreira, no sábado (16h15), e o Nacional a União de Leiria, no domingo (15h00).As condições do sorteio na estreia de emblemas do escalão maior impõem que estas equipas joguem na condição de visitantes, com FC Porto, detentor do troféu, e Benfica, recordista de títulos na competição (26), a terem adversários do quarto escalão.A 85.ª edição da Taça de Portugal tem as 18 equipas da I Liga em estreia, todas a jogarem fora, com três jogos diante de formações da II Liga, sete com oponentes da L3, mais sete com equipas do Campeonato de Portugal e um confronto com equipa dos Distritais.

Portimonense (II) - Sporting (I), 20h15.



- Sábado, 19 out:





Belenenses (L3) - Gil Vicente (I), 11h00.





Atlético (L3) - Rio Ave (I), 14h00.





União de Santarém (L3) - Moreirense (I), 15h00.





Gondomar (CP) - Santa Clara (I), 15h00.





Amora (CP) - Casa Pia (I), 15h00.





Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II), 15h00.





Amarante (L3) - Juventude Lajense (D), 15h00.





Caldas (L3) - Tirsense (CP), 16:h0.





Paços de Ferreira (II) - Vitória de Guimarães (I), 16h15.





Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I), 17h00.





1.º Dezembro (L3) - Sporting de Braga (I), 17h30.





Pevidém (CP) - Benfica (I), 20h15.



- Domingo, 20 out:





Penafiel (II) - Lusitânia (L3), 11h00.





Sanjoanense (L3) - Farense (I), 14h00.





União de Leiria (II) - Nacional (I), 15h00.





Lagoa (CP) - Famalicão (I), 15h00.





Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I), 15h00.





Maria da Fonte (D) - Arouca (I), 15h00.





Leixões (II) - Alcains (CP), 15h00.





Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP), 15h00.





Elvas (CP) - Torreense (II), 15h00.





São João de Vêr (L3) - Paredes (CP), 15h00.





Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP), 15h00.





Brito (CP) - Moura (CP), 15h00.





Marialvas (CP) - Rebordosa (CP), 15h00.





Alpendorada (CP) - Cinfães (CP), 15h00.





Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP), 15h00.





Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3), 16h15.





Sandinenses (CP) - AVS (I), 17h00.





Sintrense (CP) - FC Porto (I), 17:h0.





Varzim (L3) - Boavista (I), 18h45.