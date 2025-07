Sporting de Braga apresenta-se aos sócios com vitória sobre Celta de Vigo

Foi um triunfo justo dos bracarenses, num bom ensaio para o primeiro jogo oficial do Sporting de Braga, na próxima quinta-feira, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Levski Sofia, na capital búlgara.



Num jogo entre o quarto classificado da I Liga portuguesa e o sétimo da espanhola na época passada, o Sporting de Braga fez valer a superioridade na primeira parte, tendo depois caído de produção na segunda, fruto também das muitas alterações feitas pelo novo treinador, Carlos Vicens.



O técnico espanhol escolheu um 3x5x2 para o ‘onze’ inicial e, apesar das dificuldades iniciais causadas pela pressão do Celta de Vigo, o Sporting de Braga chegou ao golo, aos 22 minutos.



Um lançamento longo de Zalazar desalinhou o último reduto dos galegos, Fran Navarro amorteceu de cabeça e Gorby ‘disparou’ cruzado à malha lateral mais distante (22).



Logo a seguir, Ricardo Horta obrigou Radu a defesa atenta, após desatenção do Celta de Vigo, que caiu muito de produção após uma boa entrada (24).



Aos 36 minutos, Starfelt derrubou Zalazar na área e o médio uruguaio fez o segundo dos minhotos, na conversão da respetiva grande penalidade.



Em cima do intervalo, uma rápida jogada de Zalazar pela direita serviu Ricardo Horta na área, mas o remate forte do ‘capitão’ bracarense foi à barra (43).



Os treinadores fizeram muitas substituições para a segunda parte – oito o do Sporting de Braga, toda a equipa o do Celta de Vigo -, com Carlos Vicens a mudar para um 4x4x2.



Este esquema tático mostrou-se menos ‘oleado’ e, logo aos 52 minutos, Jones aproveitou um ‘buraco’ entre Lelo e Sandro Vidigal para reduzir.



O jogo, que culminava o ‘Braga Day’, evento com várias atividades para os adeptos ‘arsenalistas’, caiu de ritmo, mas quem ficou até ao fim teve uma ‘prenda’: Diego, médio de 20 anos, recolheu a bola a meio do meio-campo espanhol e desferiu uma ‘bomba’ espetacular, cheio de potência e colocação, que sentenciou o resultado final.



Jogo no Estádio Municipal de Braga.



Sporting de Braga – Celta de Vigo, 3-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Gorby, 22 minutos.



2-0, Zalazar, 36 (grande penalidade).



2-1, Jones, 52.



3-1, Diego, 87.



Equipas:



- Sporting de Braga: Hornicek, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Dorgeles, Vítor Carvalho, João Moutinho, Gorby, Zalazar, Ricardo Horta e Fran Navarro.



(Jogaram ainda: Bellaarouch, Yanis da Rocha, Nuno Matos, Lelo, Diego Rodrigues, Gharbi, Sandro Vidigal, El Ouazzani, Chissumba, Niakaté, Roger e Tiago Sá).



Treinador: Carlos Vicens.



- Celta de Vigo: Radu, Manu Fernandez, Starfelt, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Damian, Moriba, Hugo González, Mihailo, Hugo Álvarez e Pablo Durán.



(Jogaram ainda: Ivan Vilar [GR] Carlos Domínguez, Williot, Carreira, Ferran, Fran Beltran, Sotelo, Román, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Jones e Tincho).



Treinador: Claudio Giráldez.



Árbitro: Carlos Macedo (Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Damian (06), Moriba (26), Paulo Oliveira (44), Óscar Mingueza (45+1), Yanis da Rocha (59), El Ouazzani (61) e Carlos Dominguez (85).



Assistência: 14.840 espetadores.