Sporting de Braga com arranque da época na Sérvia em objetivo europeu

A equipa treinada por Carlos Vicens, quarta classificada na I Liga portuguesa de 2025/26, caiu para a terceira competição da UEFA face à vitória do Torreense na final da Taça de Portugal.



Um cenário que deu à formação de Torres Vedras o acesso direto à fase de liga da Liga Europa, relegou o Benfica, terceiro, para as eliminatórias de acesso a essa competição e o Sporting de Braga para a qualificação na terceira prova de clubes da UEFA.



Os bracarenses, que não perderam qualquer jogo na pré-época (quatro vitórias e um empate) iniciam, assim, a campanha europeia frente aos ‘desconhecidos’ sérvios do Zeleznicar, estando a segunda mão agendada para 30 de julho.



Caso se apure nesta eliminatória, o Sporting de Braga já sabe que defrontará na terceira pré-eliminatória os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk, em 06 e 13 de agosto.



O jogo com o Zeleznicar, em Pancevo, com início às 20:00 (horas de Lisboa), terá arbitragem do turco Mehmet Türkmen.