Sporting de Braga contrata central espanhol Sergio Barcia
O defesa-central espanhol Sergio Barcia assinou um contrato de quatro temporadas com o Sporting de Braga, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, que pagou 1,5 milhões de euros ao Legia de Varsóvia.
"O Sporting de Braga informa ter chegado a acordo com o Légia Varsóvia (Polónia) para a transferência a título definitivo do jogador Sergio Barcia. O defesa-central espanhol, de 25 anos, custou 1,5 milhões de euros (por 100 por cento do passe) e assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas (até 2030)", lê-se no comunicado dos `arsenalistas`.
Sergio Barcia, que fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, é o segundo defesa-central anunciado hoje pelo Sporting de Braga, depois do internacional suíço Adrian Bajrami.
O central fez toda a sua formação no Celta de Vigo, ao qual regressou em 2021/22, depois de passagens por Ourense e Granada, passando depois por Mirandés e pelos polacos do Legia de Varsóvia, que na última temporada o emprestaram ao Las Palmas.