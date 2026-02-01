Sporting e Benfica jogam hoje sempre com mira à aproximação do FC Porto

Com o líder FC Porto a entrar em campo apenas na segunda-feira, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, o Sporting, segundo classificado, vai tentar ficar, provisoriamente, a quatro pontos dos ‘dragões’, mas para isso tem de bater em Alvalade o Nacional, que se no quarteto que partilha o 11.º posto.



A uma semana de defrontar os portistas no Dragão, os bicampeões nacionais estão obrigados a vencer, mas com cautelas, já que o goleador Luis Suárez está em risco de falhar essa partida, caso veja um cartão amarelo frente aos madeirenses.



O encontro está agendado para as 18:00, com o Benfica, terceiro posicionado a 10 pontos do FC Porto. a entrar em campo mais de duas horas depois, às 20:30, no campo do aflito Tondela, penúltimo classificado.



Tal como o Sporting, os ‘encarnados’ estão igualmente obrigados a vencer para na próxima ronda terem possibilidade de capitalizar com o resultado do ‘clássico’.



Também hoje, mas às 15:30, o Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, recebe o Famalicão, sétimo, num duelo entre emblemas que estão a fazer uma boa campanha na I Liga.