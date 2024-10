Sporting tenta oitava vitória na I Liga

Pouco antes de a ronda ficar fechada no Estádio do Dragão, entre os dois participantes portugueses na Liga Europa, o Benfica vai tentar manter a "era" Lage 100& vitoriosa, desta vez perante o Nacional, na Madeira, depois da exibição estrondosa com o Atlético Madrid (4-0) na Liga dos Campeões.



O Sporting, até agora dominante (25 golos marcados e dois sofridos) e a realizar um dos melhores arranques da sua história – já só perde para o de 1990/91 (11 triunfos a abrir) -, vai ter pela frente o Casa Pia, atual oitavo classificado e equipa que chega a Alvalade em boa forma, já que está imbatível há quatro jornadas, somando duas vitórias e dois empates.



A formação de Rúben Amorim, que na última temporada, perante os seus adeptos, "esmagou" o Casa Pia por 8-0, chega a este jogo após um duelo intenso com o PSV Eindhoven (1-1), nos Países Baixos, para a Liga dos Campeões, num encontro que resultou na baixa de Diomande, lesionado, mas também num grande desgaste físico para toda a equipa.



O central costa-marfinense junta-se a Matheus Reis e a Pedro Gonçalves na lista dos indisponíveis, com Amorim a ser obrigado a fazer alterações - Maxi Araújo e Harder são sérios candidatos a aparecer no "onze" inicial.



Melhor marcador da I Liga com 10 golos, o sueco Gyokeres vai tentar voltar a "faturar", depois de dois jogos em "branco", uma raridade, um para o campeonato e outro na "Champions".



O encontro tem início agendado para as 20h30.



FC Porto e Benfica atentos



Também no sábado (15h30), destaque para o Santa Clara, quarto classificado e até agora a equipa surpresa da competição, que visita o Moreirense, que segue no 10.º posto.



No domingo (20h30), o FC Porto, segundo classificado com 18 pontos, a três pontos do líder, recebe o Sporting de Braga, quinto com 14, num encontro entre dois emblemas que ainda vão estar em ação hoje na Liga Europa, os minhotos com viagem a Atenas.



Aconteça o que acontecer um dia antes com o Sporting, os "dragões" estão "obrigados" a vencer, embora vão ter pela frente um sempre complicado Braga, que se habituou na última década a fazer frente aos "grandes".



O FC Porto entra em campo com 100% de triunfos em casa, em quatro jogos, com um registo de 11 golos marcados e apenas um sofrido, enquanto os minhotos ainda não perderam fora, nem sofreram qualquer golo (4-0).



Pouco antes (18h00), o Benfica entra em campo na Choupana, estádio que tem sempre a ameaça do nevoeiro, para defrontar o Nacional, penúltimo classificado e equipa atualmente com pior defesa em casa, com nove golos sofridos, seis dos quais do Sporting (6-1) e os outros três do Braga (3-0).



Em crise no arranque da época, com Roger Schmidt a ter de sair, dando lugar a Bruno Lage, e com o presidente Rui Costa muito contestado pelos adeptos, o Benfica tem, na Madeira, uma oportunidade única para regressar de vez à estabilidade, após uma exibição magnífica e memorável com o Atlético Madrid.



Lage, que leva cinco jogos e cinco vitórias, reconquistou os adeptos encarnados, agora ainda mais após golear os espanhóis, e, pela primeira vez em muito tempo, o clube da Luz parece ter "paz", algo que poderá ser reforçado nesta oitava ronda, caso aconteça novo triunfo.



O Benfica começa a jornada a cinco pontos do Sporting e a dois do FC Porto, ficando à espera de uma deslize dos seus históricos rivais para se chegar à frente.



Também no domingo (15h30), o Vitória de Guimarães recebe o Boavista, num embate com tradição na história do primeiro escalão português.



A ronda arranca sexta-feira em Vila do Conde, com o Rio Ave, 12.º posicionado, com sete pontos, a receber o Famalicão, sétimo, com 12, e com possibilidade de chegar ainda mais aos lugares da frente.



Programa da oitava jornada:



- Sexta-feira, 4 out:



Rio Ave - Famalicão, 20h15



- Sábado, 5 out:



Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15h30



Moreirense - Santa Clara, 15h30



Arouca - AVS, 18h00



Sporting - Casa Pia, 20h30



- Domingo, 6 out:



Vitória de Guimarães - Boavista, 15h30



Farense - Estoril Praia, 15h30



Nacional - Benfica, 18h00



FC Porto - Sporting de Braga, 20h30