Sporting tenta regresso aos triunfos na receção ao Casa Pia
O Sporting procura hoje regressar aos triunfos na I Liga de futebol na receção ao Casa Pia e reduzir a diferença para o líder, em jogo da 18.ª jornada, que marca o arranque da segunda volta da prova.
A equipa orientada por Rui Borges, que vem de um empate na visita ao Gil Vicente (1-1), para a I Liga, e de uma derrota com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga (2-1), entra na segunda volta na segunda posição, com 42 pontos, a sete do líder FC Porto e com três de vantagem em relação ao Benfica, terceiro.
Os ‘leões’ vão ter pela frente um Casa Pia que segue em 15.º, com 14 pontos, e que não vence há duas jornadas, com um empate e uma derrota, num jogo em que vai estrear o treinador Álvaro Pacheco no comando da equipa.
Álvaro Pacheco, que está regresso ao futebol luso, é o terceiro técnico dos ‘casapianos’ na temporada, que começou com João Pereira e prosseguiu com uma equipa técnica multidisciplinar, liderada por Alexandre Santana e Gonçalo Brandão, entretanto dispensada.
O jogo que marca o arranque da segunda volta da I Liga está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro David Silva, da associação do Porto.
