Stève Mvoué assina pelo Portimonense até 2026

O jogador, de 21 anos, que chega a custo zero, é o terceiro reforço de inverno dos algarvios e será apresentado oficialmente esta quinta-feira, em conferência de imprensa.Stève Mvoué, formado no Azur Star, dos Camarões, já representou no futebol europeu o Toulouse (França) e o Seraing (Bélgica), onde esteve na primeira metade desta temporada, cumprindo um total de sete jogos.Pelas seleções jovens camaronesas, foi campeão africano de sub-17 em 2019, torneio em que foi considerado o melhor jogador.O médio junta-se aos avançados Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira na lista de contratações de janeiro do Portimonense, atual 14.º classificado na I Liga, com 18 pontos, após a 18.ª jornada.