Sub-21. Mateus Fernandes orgulhoso por ser capitão

Foto: Reuters

O jogador do West Ham revelou esta quinta-feira ser um dos novos capitães da seleção portuguesa de sub-21. Mateus Fernandes apontou a um novo futuro para a equipa depois de mais de uma década de Rui Jorge.

"Acho que é importante o balneário ter líderes. Em todas asequipas que passei pude estar perto dos capitães. São pessoas que acabam por estabilizar aquilo que são as oscilações do grupo", disse o jogador.

Mateus Fernandes relembrou que os sub-21 são uma equipa diferente do que eram há dois anos atrás e que os jogadores mais novos devem ser ajudados para se integrarem rápido.

"Cabe-nos a nós, a malta que está cá há mais tempo, tentar ajudar estes jogadores mais novos que chegam para acrescentar e para trazer muita qualidade", concluiu.
