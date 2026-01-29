Sydney van Hooijdonk no Estrela da Amadora

A administração do NAC Breda oficializou o acordo alcançado com a SAD do Estrela da Amadora pela contratação de van Hooijdonk, de 25 anos, revelando que a transferência será “gratuita”.



Sydney van Hooijdonk, filho do antigo internacional neerlandês Pierre van Hoijdoonk, que representou o Benfica em 2000/21, era um elemento regularmente utilizado no emblema de Breda, tendo participado em 19 dos 21 encontros realizados, 16 deles enquanto titular.



O avançado chegou ao NAC Breda em janeiro de 2025, proveniente dos italianos do Cesena e, desde então, somou seis golos em 38 jogos pelo emblema que disputa a Eredivisie, principal campeonato dos Países Baixos.