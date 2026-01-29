Futebol Nacional
Sydney van Hooijdonk no Estrela da Amadora
O NAC Breda, da I Liga neerlandesa, anunciou hoje a transferência do avançado Sydney van Hooijdonk rumo ao Estrela da Amadora, da I Liga portuguesa, em comunicado na sua página oficial na Internet.
A administração do NAC Breda oficializou o acordo alcançado com a SAD do Estrela da Amadora pela contratação de van Hooijdonk, de 25 anos, revelando que a transferência será “gratuita”.
Sydney van Hooijdonk, filho do antigo internacional neerlandês Pierre van Hoijdoonk, que representou o Benfica em 2000/21, era um elemento regularmente utilizado no emblema de Breda, tendo participado em 19 dos 21 encontros realizados, 16 deles enquanto titular.
O avançado chegou ao NAC Breda em janeiro de 2025, proveniente dos italianos do Cesena e, desde então, somou seis golos em 38 jogos pelo emblema que disputa a Eredivisie, principal campeonato dos Países Baixos.
