Taça da Liga. FC Porto e Vitória de Guimarães tentam chegar à final

Depois de o Sporting de Braga ter assegurado na terça-feira a primeira vaga, ao derrotar o Sporting por 2-1, "dragões" e vitorianos vão tentar conquistar a segunda vaga, em encontro agendado para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga.





A equipa azul e branca vança para a partida sem Pepe, Nakajima e Zé Luís, todos lesionados.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu o valor do adversário ao dizer: "Vamos apanhar uma equipa competente e nós teremos de estar ao nosso melhor nível para chegar à final".















Os vimaranenses apresentam-se na máxima força e sem baixas de última hora.





No lançamento do jogo o técnico dos "conquistadores", Ivo Vieira, mostrou-se disposto a dividir o desafio com o adversário e espera lutar com armas iguais sem expulsões permaturas.















Os "dragões", segundos classificados da I Liga, procuram a sua quarta presença no encontro decisivo, depois das derrotas em 2009/10, 2012/13 e 2018/19, frente a Benfica, Sporting de Braga e Sporting, respetivamente.Já os vimaranenses, sextos no campeonato, ambicionam chegar pela primeira vez à final, que vai ser disputada no sábado.