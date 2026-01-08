Taça da Liga. Final inédita prova potencial da competição, diz LPFP

“Penso que fica claro que a Taça da Liga não é aquilo que sempre se diz que é para os três clubes que têm mais adeptos. Fica bem provado que há clubes com potencial, com força e dinamismo e que vão honrar a competição e vão honrar o nosso país e provar que há de facto potencial em todos os clubes”, vincou Reinaldo Teixeira, em Viseu.



Sobre a edição deste ano, a 19.ª, o presidente da LPFP defendeu que “o nível tem vindo, ano após ano, a ser superior e para o ano será melhor”, considerando que “no cômputo geral foram bons jogos”.



“Temos uma final inédita, ou seja, dois clubes do mesmo distrito, neste caso de Braga, a representarem uma competição. É a primeira vez que acontece”, lembrou, à margem de receção na Câmara Municipal de Viseu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garantindo que a organização está convencida que “vai ser uma grande final, com o estádio cheio, com gente de todo o país e não só do Minho”.



Reinaldo Teixeira lembrou que a escolha do local da final da Taça de Liga tem a ver “com o interesse dos municípios que concorrem”, e com o empenho da organização em proporcionar “as melhores condições para as sociedades desportivas, para os adeptos e o melhor para a Liga”.



“Por isso, tem sido em Leiria nos últimos anos”, vincou, lembrando que a competição teve a sua primeira final no Algarve e também já passou por Braga e Coimbra, ou seja, “foi feito um périplo por todo o território nacional”.



No sábado, em Leiria, o Sporting de Braga, que afastou nas 'meias' o Benfica, e o Vitória de Guimarães, que bateu o Sporting, jogam, a partir das 20:00, a final da 19.ª edição da prova.

