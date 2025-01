Taça da Liga. Golos vão ser convertidos em equipamentos para bombeiros de Leiria

Assim, sob o mote “Marcar para salvar”, cada golo marcado nos três jogos a disputar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vai ser ‘transformado’ em dois equipamentos de telecomunicação rádio SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) para corporações de bombeiros locais.



Os golos dos jogos entre Sporting e FC Porto, na terça-feira, entre Benfica e Sporting de Braga, e na final entre os vencedores destas meias-finais, no sábado, vão servir para beneficiar os Bombeiros Voluntários de Leiria, de Maceira e de Ortigosa, assim como os Sapadores de Leiria e a Delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).



Em 2024, a campanha promovida pela Fundação do Futebol garantiu a doação de tricicletas adaptadas para crianças com paralisia cerebral, beneficiando o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, graças aos cinco golos marcados na fase final da competição.



Também no ano passado, os jogos das meias-finais e final da competição asseguram 10.550 euros a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), graças aos 175 minutos de tempo útil, cada um a valer 60 euros.



A 18.ª edição da Taça da Liga vai ser decidida em Leiria, pelo quinto ano consecutivo, entre terça-feira e sábado.