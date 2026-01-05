Taça da Liga. Luís Pinto pede ao Vitória "respeito e coragem" ante o Sporting

O técnico lembrou a derrota na receção aos ‘leões’, por 4-1, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa, em 23 de dezembro de 2025, e considerou que os seus pupilos têm de melhorar a nível mental em Leiria, na abertura da ‘final four’ da Taça da Liga.



“A nossa forma de estar tem de ser sempre ‘ganhar ou ganhar’. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, de saber defender, de saber transitar, de saber respeitar. A mentalidade fará a diferença. Queremos um ‘upgrade’ face à nossa mentalidade no início do jogo do campeonato”, disse, ao antever o desafio marcado para as 20:00.



O ‘timoneiro’ vitoriano assumiu ter retirado notas desse encontro da I Liga, cujo conteúdo não quis partilhar, e vincou que o grupo está “motivado e concentrado” para ‘lutar’ pelo acesso a uma final inédita para o emblema minhoto.



Luís Pinto rejeitou ainda que a formação de Alvalade compareça em Leiria abalada pelo empate de sexta-feira, em Barcelos, perante o Gil Vicente (1-1), que a deixou a sete pontos do líder do campeonato, o FC Porto, e considerou que o plantel ‘leonino’ tem “capacidade e profundidade” suficiente para suprir as lesões que o afetam.



Embora acredite que a equipa treinada por Rui Borges se apresente num esquema semelhante ao do jogo do campeonato, com Ioannidis e Luis Suárez no ataque, o treinador do Vitória de Guimarães assumiu que não estar demasiado preocupado em “adivinhar o que vai acontecer do lado de lá”, sob pena de “descurar o mais importante”, a sua equipa.



O técnico considerou ainda que a participação na ‘final four’ da Taça da Liga ajuda o plantel jovem às suas ordens “a crescer” e confirmou que o extremo Gustavo Silva está ainda na fase final da recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde setembro, estando, por isso, indisponível para terça-feira, mesmo tendo integrado o treino de hoje.



O treinador, de 36 anos, referiu ainda que a eliminação da Taça de Portugal, na receção ao AVS (1-0), para os oitavos de final, é a única ‘mágoa’ numa temporada que, para já, o deixa satisfeito com a evolução da equipa e dos resultados, traduzidos no sexto lugar do campeonato, com 25 pontos.



“Temos a responsabilidade, pelo clube que representamos e pelos adeptos, de lutar por ‘coisas grandes’. Não nos podemos esconder das nossas ambições, mas temos de ser conscientes do momento que atravessamos [remodelação do plantel]. (...) Não sabemos o que vai acontecer na ‘final four’ da Taça da Liga. No campeonato, acredito que poderíamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos com a evolução da equipa e dos resultados”, disse.



O Vitória de Guimarães defronta o Sporting na primeira meia-final da Taça da Liga, agendada para terça-feira, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.