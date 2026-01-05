Futebol Nacional
Taça da Liga
Taça da Liga. Luís Pinto pede ao Vitória "respeito e coragem" ante o Sporting
O treinador Luís Pinto afirmou hoje que o Vitória de Guimarães deve apresentar-se terça-feira com "respeito e coragem" perante o Sporting, na meia-final da Taça da Liga de futebol, e melhorar a mentalidade exibida no jogo do campeonato.
O técnico lembrou a derrota na receção aos ‘leões’, por 4-1, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa, em 23 de dezembro de 2025, e considerou que os seus pupilos têm de melhorar a nível mental em Leiria, na abertura da ‘final four’ da Taça da Liga.
“A nossa forma de estar tem de ser sempre ‘ganhar ou ganhar’. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, de saber defender, de saber transitar, de saber respeitar. A mentalidade fará a diferença. Queremos um ‘upgrade’ face à nossa mentalidade no início do jogo do campeonato”, disse, ao antever o desafio marcado para as 20:00.
O ‘timoneiro’ vitoriano assumiu ter retirado notas desse encontro da I Liga, cujo conteúdo não quis partilhar, e vincou que o grupo está “motivado e concentrado” para ‘lutar’ pelo acesso a uma final inédita para o emblema minhoto.
Luís Pinto rejeitou ainda que a formação de Alvalade compareça em Leiria abalada pelo empate de sexta-feira, em Barcelos, perante o Gil Vicente (1-1), que a deixou a sete pontos do líder do campeonato, o FC Porto, e considerou que o plantel ‘leonino’ tem “capacidade e profundidade” suficiente para suprir as lesões que o afetam.
Embora acredite que a equipa treinada por Rui Borges se apresente num esquema semelhante ao do jogo do campeonato, com Ioannidis e Luis Suárez no ataque, o treinador do Vitória de Guimarães assumiu que não estar demasiado preocupado em “adivinhar o que vai acontecer do lado de lá”, sob pena de “descurar o mais importante”, a sua equipa.
O técnico considerou ainda que a participação na ‘final four’ da Taça da Liga ajuda o plantel jovem às suas ordens “a crescer” e confirmou que o extremo Gustavo Silva está ainda na fase final da recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde setembro, estando, por isso, indisponível para terça-feira, mesmo tendo integrado o treino de hoje.
O treinador, de 36 anos, referiu ainda que a eliminação da Taça de Portugal, na receção ao AVS (1-0), para os oitavos de final, é a única ‘mágoa’ numa temporada que, para já, o deixa satisfeito com a evolução da equipa e dos resultados, traduzidos no sexto lugar do campeonato, com 25 pontos.
“Temos a responsabilidade, pelo clube que representamos e pelos adeptos, de lutar por ‘coisas grandes’. Não nos podemos esconder das nossas ambições, mas temos de ser conscientes do momento que atravessamos [remodelação do plantel]. (...) Não sabemos o que vai acontecer na ‘final four’ da Taça da Liga. No campeonato, acredito que poderíamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos com a evolução da equipa e dos resultados”, disse.
O Vitória de Guimarães defronta o Sporting na primeira meia-final da Taça da Liga, agendada para terça-feira, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.
“A nossa forma de estar tem de ser sempre ‘ganhar ou ganhar’. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, de saber defender, de saber transitar, de saber respeitar. A mentalidade fará a diferença. Queremos um ‘upgrade’ face à nossa mentalidade no início do jogo do campeonato”, disse, ao antever o desafio marcado para as 20:00.
O ‘timoneiro’ vitoriano assumiu ter retirado notas desse encontro da I Liga, cujo conteúdo não quis partilhar, e vincou que o grupo está “motivado e concentrado” para ‘lutar’ pelo acesso a uma final inédita para o emblema minhoto.
Luís Pinto rejeitou ainda que a formação de Alvalade compareça em Leiria abalada pelo empate de sexta-feira, em Barcelos, perante o Gil Vicente (1-1), que a deixou a sete pontos do líder do campeonato, o FC Porto, e considerou que o plantel ‘leonino’ tem “capacidade e profundidade” suficiente para suprir as lesões que o afetam.
Embora acredite que a equipa treinada por Rui Borges se apresente num esquema semelhante ao do jogo do campeonato, com Ioannidis e Luis Suárez no ataque, o treinador do Vitória de Guimarães assumiu que não estar demasiado preocupado em “adivinhar o que vai acontecer do lado de lá”, sob pena de “descurar o mais importante”, a sua equipa.
O técnico considerou ainda que a participação na ‘final four’ da Taça da Liga ajuda o plantel jovem às suas ordens “a crescer” e confirmou que o extremo Gustavo Silva está ainda na fase final da recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde setembro, estando, por isso, indisponível para terça-feira, mesmo tendo integrado o treino de hoje.
O treinador, de 36 anos, referiu ainda que a eliminação da Taça de Portugal, na receção ao AVS (1-0), para os oitavos de final, é a única ‘mágoa’ numa temporada que, para já, o deixa satisfeito com a evolução da equipa e dos resultados, traduzidos no sexto lugar do campeonato, com 25 pontos.
“Temos a responsabilidade, pelo clube que representamos e pelos adeptos, de lutar por ‘coisas grandes’. Não nos podemos esconder das nossas ambições, mas temos de ser conscientes do momento que atravessamos [remodelação do plantel]. (...) Não sabemos o que vai acontecer na ‘final four’ da Taça da Liga. No campeonato, acredito que poderíamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos com a evolução da equipa e dos resultados”, disse.
O Vitória de Guimarães defronta o Sporting na primeira meia-final da Taça da Liga, agendada para terça-feira, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.