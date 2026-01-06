Taça da Liga. Sporting e Vitória de Guimarães disputam primeira vaga na final



Sporting e Vitória de Guimarães já se defrontaram duas vezes na prova, ambos saldados por dois sucessos 'verde e brancos', o primeiro nos penáltis (7-6, após 0-0) em 2007/08 e o mais recente por 2-0, no Minho, na fase de grupos de 2014/15.

O vencedor do terceiro embate vai disputar a final, no sábado, a partir das 20:00, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, frente ao vencedor da meia-final entre Benfica, recordista de vitórias com oito títulos, e Sporting de Braga, três vezes vencedor da competição, agendada para quarta-feira, também em Leiria.





'Leões' em sob sobrecarga





O treinador do ssporting, Rui Borges, na antevisão ao jogo que vai realizar frente ao Vitória Sport Clube para as meias-finais da Taça da Liga, fala num periodo complicado em que existe um acumular de jogos.





“Entramos na ‘linha vermelha’ das lesões musculares. Espero que apareçam mais soluções para nos ajudar”, afirmou o técnico leonino.





Há vários jogadores a recuperar de lesões e o treinador quer gerir o plantel.





“Vai ser um mês bastante intenso, com muitos jogos, e não temos essas soluções todas. Esperemos que voltem o mais rapidamente possível. Mais do que dar-nos mais soluções, tira-nos alguma sobrecarga em muitos jogadores”.



Sobre o adversário, o técnico dos leões assegurou que o Sporting está focado, esperando uma partida “totalmente diferente” em relação ao triunfo 4-1 no reduto dos vimaranenses, em dezembro, para a I Liga.



“O Vitória de Guimarães vai querer disputar a final, até pela sua massa associativa e a grandeza do clube. Será um jogo competitivo e diferente, em alguns momentos mais calculado. Vai exigir muito de nós, mas, dentro do que teremos disponível, faremos um encontro competente”, sublinhou.

Vitória apresenta-se em Alvalade com "respeito e coragem"





"Respeito e coragem" perante o Sporting. É desta forma que a equipa vimarenense se vai apresentar na meia-final da Taça da Liga de futebol. O treinador dos 'fundadores' quer também melhorar a mentalidade exibida no jogo do campeonato.











“A nossa forma de estar tem de ser sempre ‘ganhar ou ganhar’. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, de saber defender, de saber transitar, de saber respeitar. A mentalidade fará a diferença. Queremos um ‘upgrade’ face à nossa mentalidade no início do jogo do campeonato”, disse, ao antever o desafio marcado para as 20h00.



O técnico lembrou a derrota na receção aos 'leões', por 4-1, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa, em 23 de dezembro de 2025, e considerou que os seus pupilos têm de melhorar a nível mental em Leiria, na abertura da 'final four' da Taça da Liga.













Os ‘leões’, bicampeões nacionais, procuram a nona final da competição, frente aos vimaranenses, que disputam pela terceira vez as ‘meias’ da mais recente competição nacional, num embate que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.As duas equipas voltam a defrontar-se 15 dias depois de os ‘verdes e brancos’ se terem imposto, por 4-1, para a I Liga, e de terem empatado no terreno do Gil Vicente (1-1), enquanto os vimaranenses venceram o Nacional (2-1).Gonçalo Inácio, castigado, e Ricardo Mangas, por lesão, são as mais recentes adições ao alargado lote de ausências (Geovany Quenda, Geny Catamo, Diomande, Debast, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e Salvador Blopa) nas opções do treinador ‘leonino’, Rui Borges, enquanto o técnico vitoriano, Luís Pinto, ainda não vai poder contar com Gustavo Silva.