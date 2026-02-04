Futebol Nacional
Taça de Portugal
Taça de Portugal. Fafe - Torreense
Os secundários Fafe e Torreense abrem as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, em jogo da primeira mão a disputar no Municipal de Fafe, com os dois emblemas a procurarem vantagem no apuramento.
Acompanhe na Antena 1 o relato, comentários e reportagem do jogo entre Fafe e Torreense.
Esta edição 2025/2026 tem garantida na final uma equipa das divisões inferiores 16 anos depois do feito do Desportivo de Chaves, com Fafe, da Liga 3, e Torreense, da II Liga, a serem as grandes surpresas da prova.
Nesta primeira mão, o Fafe recebe o Torreense, enquanto a segunda mão irá jogar-se apenas em abril, em Torres Vedras.
