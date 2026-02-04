Taça de Portugal feminina. FC Porto recupera e empata com Vitória na meia-final

A equipa vimaranense chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Vanessa Marques, aos 27 e aos 38 minutos, mas a formação ‘azul e branca’ superiorizou-se no último quarto de hora e empatou com golos de Mia Foster, na própria baliza, aos 79, e de Lenka Mazúchová, aos 90, o que deixa a eliminatória igualada para a segunda mão, em 18 de março.



Vitorianas e portistas entregaram-se com intensidade às disputas de bola a meio-campo, mas a capacidade minhota para atirar à baliza contrária desequilibrou a primeira parte a favor das anfitriãs, a começar por uma tentativa de ‘chapéu’ de Vanessa Marques a partir do meio-campo, que forçou Cora Brendle a esticar-se para evitar o golo, aos seis minutos.



Internacional portuguesa em 89 ocasiões, a média foi a protagonista dos primeiros 45 minutos, com mais dois remates, aos 16 e aos 19 minutos, antes de marcar o golo inaugural aos 27, num cabeceamento a que a guarda-redes ‘azul e branca’ foi incapaz de se opor, quando parecia ter condições para isso, após canto de Maria Salgado.



A jogadora, de 29 anos, dilatou a contagem pessoal aos 38, noutro cabeceamento, bem colocado e indefensável para a guarda-redes portista, na sequência de outra bola parada, um livre cobrado por Mafalda Mariano.



Praticamente incapaz de ‘incomodar’ a baliza de Tiffany Sornpao nos primeiros 40 minutos, o FC Porto acertou no poste aos 42, por Lara Perruca, e regressou para a segunda parte com mais iniciativa atacante, mas sem ameaçar reduzir.



O Vitória até introduziu a bola na baliza contrária pela terceira vez, aos 57 minutos, mas Sara Brasil estava em posição de fora do jogo, e o FC Porto continuou a ‘batalhar’ para reentrar na discussão do resultado, algo que conseguiu aos 78 minutos, num remate de Maria Ferreira desviado para o fundo das redes pela vitoriana Mia Foster.



A guarda-redes portista, Cora Brendle, defendeu um penálti cobrado por Sara Brasil, aos 86 minutos, na sequência de uma mão de Lenka Mazúchová, avançada que marcaria o tento do empate, após combinação com Mady Soumaré, outra jogadora saída do banco de suplentes.