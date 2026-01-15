Taça de Portugal. Final vai ter um representante abaixo da I Liga 16 anos depois

Dois dos quatro semifinalistas da atual edição da Taça atuam abaixo da I Liga, cenário que já não acontecia há 49 anos.



O sorteio realizado esta quinta-feira ditou, precisamente, que o jogo decisivo da 86.ª edição da Taça de Portugal será discutido entre equipas de escalões diferentes pela sétima vez, com a definição do jogo Torreense-AD Fafe para uma das meias-finais.



Depois das temporadas 1942/43, 1943/44, 1961/62, 1989/90, 2001/02 e 2009/10, um dos finalistas vai ser representante da II Liga ou Liga 3. O último foi o Desportivo de Chaves em 2010. Do outro lado, Torreense ou Fafe encontram o vencedor da meia-final entre Sporting/AFS e FC Porto, líder isolado da I Liga.



Os leões ainda vão discutir o último lugar nas meias-finais com o Aves SAD, último classificado do campeonato, num jogo com data e hora por confirmar. Em caso de vitória, defrontam o FC Porto em novo clássico, depois de os dragões terem afastado o Benfica nos ‘quartos’, recordista em títulos na competição.



Num cenário mais improvável, é ainda possível que na final da Taça de Portugal não haja um representante de um dos ‘grandes’ do futebol português, caso o AFS avance nas duas próximas eliminatórias e afaste Sporting e FC Porto, respetivamente.



Vencedores de quatro das últimas seis edições, o FC Porto procura a 35.ª presença numa final da Taça de Portugal e encontram pela 11.ª vez o Sporting nas ‘meias’, com seis vitórias (1957/58, 1960/61, 1983/84, 2000/01, 2005/06 e 2021/22) e quatro eliminações (1951/52, 1986/87, 1995/96 e 2017/18).



O Torreense, oitavo classificado da II Liga, começa com uma visita ao Fafe, quarto da Série A da Liga 3, tendo em vista a segunda final da sua história, 70 anos depois de ter saído derrotado em 1955/56.



Ao tornar-se o primeiro clube abaixo da II Liga a afastar três equipas do escalão principal na mesma edição da prova, o Fafe carimbou a terceira presença nas meias-finais na partida frente ao SC Braga, por 2-0.



As meias-finais da Taça jogam-se a duas mãos, de 3 a 5 de março e 21 a 23 de abril. O troféu vai ser discutido e entregue a 24 de maio.