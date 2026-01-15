Futebol Nacional
Taça de Portugal
Taça de Portugal. Final vai ter um representante abaixo da I Liga 16 anos depois
O último jogo da Taça de Portugal, a disputar a 24 de maio, vai ter um finalista abaixo da I Liga pela primeira vez nos últimos 16 anos. Torreense ou AD Fafe vão lutar por uma vaga na final da prova 'rainha', onde podem encontrar FC Porto, Sporting ou Aves SAD.
Dois dos quatro semifinalistas da atual edição da Taça atuam abaixo da I Liga, cenário que já não acontecia há 49 anos.
O sorteio realizado esta quinta-feira ditou, precisamente, que o jogo decisivo da 86.ª edição da Taça de Portugal será discutido entre equipas de escalões diferentes pela sétima vez, com a definição do jogo Torreense-AD Fafe para uma das meias-finais.
Depois das temporadas 1942/43, 1943/44, 1961/62, 1989/90, 2001/02 e 2009/10, um dos finalistas vai ser representante da II Liga ou Liga 3. O último foi o Desportivo de Chaves em 2010. Do outro lado, Torreense ou Fafe encontram o vencedor da meia-final entre Sporting/AFS e FC Porto, líder isolado da I Liga.
Os leões ainda vão discutir o último lugar nas meias-finais com o Aves SAD, último classificado do campeonato, num jogo com data e hora por confirmar. Em caso de vitória, defrontam o FC Porto em novo clássico, depois de os dragões terem afastado o Benfica nos ‘quartos’, recordista em títulos na competição.
Num cenário mais improvável, é ainda possível que na final da Taça de Portugal não haja um representante de um dos ‘grandes’ do futebol português, caso o AFS avance nas duas próximas eliminatórias e afaste Sporting e FC Porto, respetivamente.
Vencedores de quatro das últimas seis edições, o FC Porto procura a 35.ª presença numa final da Taça de Portugal e encontram pela 11.ª vez o Sporting nas ‘meias’, com seis vitórias (1957/58, 1960/61, 1983/84, 2000/01, 2005/06 e 2021/22) e quatro eliminações (1951/52, 1986/87, 1995/96 e 2017/18).
O Torreense, oitavo classificado da II Liga, começa com uma visita ao Fafe, quarto da Série A da Liga 3, tendo em vista a segunda final da sua história, 70 anos depois de ter saído derrotado em 1955/56.
Ao tornar-se o primeiro clube abaixo da II Liga a afastar três equipas do escalão principal na mesma edição da prova, o Fafe carimbou a terceira presença nas meias-finais na partida frente ao SC Braga, por 2-0.
As meias-finais da Taça jogam-se a duas mãos, de 3 a 5 de março e 21 a 23 de abril. O troféu vai ser discutido e entregue a 24 de maio.
