Taça de Portugal sorteia meias-finais





A final da 86.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 24 de maio.





O FC Porto, líder isolado da I Liga, impôs-se ao rival Benfica, na quarta-feira, por 1-0, para assegurar uma das vagas nas meias-finais, juntamente com os ‘secundários’ Torreense, da II Liga, que afastou a União de Leiria, do mesmo escalão, e o ‘tomba-gigantes’ Fafe, da Liga 3, ‘carrasco’ do Sporting de Braga.Os ‘dragões’, com 20 troféus em 34 finais, vão ter a companhia de outro emblema do primeiro escalão na antecâmara da final, com o Sporting, que ergueu em 2025 o seu 18.º título em 31 presenças no jogo decisivo, ainda a receber o AVS, lanterna-vermelha da I Liga, no início de fevereiro.O embate em atraso dos ‘quartos’ praticamente reedita a final de 2017/18, na ‘ressaca’ da invasão da Academia do Sporting, em Alcochete, em que o Desportivo das Aves, ‘antecessor’ do AVS, bateu os ‘leões’, no Estádio Nacional, em Oeiras, por 2-1.O Torreense, oitavo na II Liga, está pela segunda vez nas meias-finais, 70 anos depois de ter chegado à final da Taça, em 1955/56, quando foi batido na decisão pelo FC Porto (2-0).O Fafe, quarto da Série A da Liga 3, chega pela terceira vez a esta fase, reeditando os feitos de 1976/77 e 1978/79, tendo, então sido batido por FC Porto e Sporting, respetivamente.As ‘meias’, que vão deixar de ser jogadas a duas mãos a partir da próxima época, estão originalmente previstas para 3 a 5 de março e 21 a 23 de abril.