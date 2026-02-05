Futebol Nacional
Taça de Portugal
Taça de Portugal. Sporting CP - AVS
O Sporting é o grande favorito na receção ao AVS, em jogo em atraso dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com o vencedor a marcar encontro nas meias-finais com o FC Porto.
Acompanhe o encontro das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e AVS na RTP1.
Pode igualmente seguir a partida na Antena 1 com relato de Paulo Sérgio, comentários de Luís Cristóvão e reportagem de João Santos Correia.
Os 'leões', bicampeões nacionais e detentores da Taça, recebem o AVS, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, onde, em dezembro, golearam para o campeonato o 18.º e último classificado da I Liga, por 6-0.
No caminho até aos quartos de final, o Sporting eliminou Paços de Ferreira (II Liga), Marinhense (Campeonato de Portugal) e Santa Clara, a única equipa do mesmo escalão, num jogo envolto em grande polémica.
