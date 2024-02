Taça de Portugal. Vitória e Gil Vicente lutam pelas "meias"

No dérbi do Minho, o Vitória de Guimarães, em quinto lugar no campeonato e que já venceu a Taça em 2012/13, recebe o Gil Vicente, 10.º no campeonato, e que procura chegar a um lugar de semifinalista pela terceira vez.



O Vitória SC chega a este jogo motivado, após bater o Vizela (0-1) e em crescendo nas últimas semanas, mas alertado para este Gil Vicente, até porque os dois conjuntos se defrontaram há apenas duas semanas e os de Barcelos levaram a melhor (1-0).





Na antevisão da partida, o treinador dos "conquistadores" Álvaro Pacheco admitiu que está à espera de um Gil bem distinto para este jogo, fruto do cariz de eliminatória do mesmo.





A nível de escolhas, pela importância da partida em questão, não se espera grandes mexidas no lado vimaranense, até porque não é habitual em equipas de Álvaro Pacheco, embora Miguel Maga e João Mendes possam merecer confiança, depois da boa saída a partir do banco na última partida. Mantendo o critério até aqui utilizado, Charles também deve regressar à baliza e dar descanso a Bruno Varela.





Do lado gilista, os comandados de Vítor Campelos têm marcado as últimas semanas com alguma irregularidade e, apesar da já referida vitória contra os de Guimarães, a verdade é que o último duelo, apesar de ser contra o Benfica (3-0), deixou muito a desejar, especialmente no lado ofensivo, onde a equipa foi inofensiva.





Martim Neto volta a ser opção para este jogo e deve merecer a confiança de regressar à titularidade, atirando, provavelmente, Gbane para o banco de suplentes, mas tem potencial para ser a única mexida, até pela gestão feita por Vítor Campelos na partida na Luz, onde retirou cedo alguns dos principais elementos. A haver mais mexidas, nomes como Alex Pinto ou Alipour surgem na linha da frente.





Vitória SC e Gil Vicente já se defrontaram um total de 57 vezes, com algum equilíbrio, embora com vantagem vimaranense (24 vitórias, contra 18 gilistas). Só em relação à Taça de Portugal, este será apenas o 4.º duelo entre as duas equipas na história, mas aí a vantagem é nitidamente vitoriana: nunca perderam e nunca foram eliminados.