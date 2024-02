Taça de Portugal. Álvaro Pacheco vê Vitória motivado

Na véspera de reencontrar a formação de Barcelos, a última a derrotar os vimaranenses para a I Liga portuguesa (1-0), em desafio da 19.ª jornada, em 28 de janeiro, o técnico realçou que a prova rainha tem um “significado muito grande” para o clube de Guimarães e perspetivou uma equipa a concentrar-se nas suas forças para atingir as meias-finais, algo que conseguiu pela última vez em 2017.”, vincou, na antevisão ao desafio marcado para a 18h45, em Guimarães.Álvaro Pacheco perspetivou, contudo, um encontro diferente da que opôs vimaranenses e barcelenses em janeiro, pelo facto de contar para “uma prova a eliminar”, em que se exige aos jogadores que sejam “corajosos e determinados” em busca do apuramento.Convencido de que os vitorianos precisam de afinar “aspetos de posicionamento e de comportamento” em relação ao duelo do campeonato e de serem também “mais acutilantes e letais na frente”, o técnico prometeu ainda um "onze" com “os jogadores mais preparados para ajudar a equipa”, tendo confirmado a titularidade do guarda-redes Charles, utilizado nos três jogos anteriores da Taça de Portugal.Treinador de uma equipa que vai jogar pela terceira vez como anfitrião na presente edição, após derrotar Länk Vilaverdense (4-1) e Penafiel (1-0), Álvaro Pacheco considerou ainda que a formação gilista, treinada por Vítor Campelos, vai aparecer na cidade berço mais disposta a correr riscos comparativamente ao jogo do campeonato, fruto da natureza da competição.”, vincou.O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente na quinta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, agendado para as 18h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso.