Taça Portugal. Fafe e Torreense na busca de vantagem por um lugar na final

Esta edição 2025/2026 tem garantida na final uma equipa das divisões inferiores 16 anos depois do feito do Desportivo de Chaves, com Fafe, da Liga 3, e Torreense, da II Liga, a serem as grandes surpresas da prova.



Nesta primeira mão, o Fafe recebe o Torreense a partir das 20:15, enquanto a segunda mão irá jogar-se apenas em abril, em Torres Vedras.



O vencedor da eliminatória ditará a sétima presença no Jamor de uma equipa de um escalão secundário, depois de Vitória de Setúbal (1942/43 e 1961/62), Estoril Praia (1943/44), Farense (1989/90) Leixões (2001/02) e Desportivo de Chaves (2009/10).



Antes, o Fafe eliminou Moreirense, Arouca e Sporting de Braga (I Liga), Oriental (Campeonato Portugal) e Lusitano de Évora (Liga 3), enquanto o Torreense afastou Casa Pia (I), União de Leiria, Lusitânia Lourosa e Oliveirense (II) e Correlhã (Distritais).



A outra meia-final, cuja primeira mão decorrerá no início de março, ainda está por definir, com o FC Porto a aguardar o vencedor do jogo em atraso dos quartos de final entre Sporting e AVS, que se disputa na quinta-feira no Estádio José Alvalade, às 20:45.

