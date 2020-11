Taça Portugal. Paredes quer deixar boa imagem frente ao Benfica

Eurico Couto quer manter a identidade da equipa do Campeonato de Portugal (CP) frente ao Benfica, independentemente de saber se vai ter tanta bola e criar tantas situações de finalização como gostaria, ou mesmo marcar golos.", disse Eurico Couto, em declarações à agência Lusa.O técnico paredense, de 34 anos, fala em "sonho" e considera um "privilégio" poder cumprir o objetivo da Taça de Portugal de jogar com um "grande", e até envolveu o Sporting de Braga na equação desta terceira eliminatória."Se olharmos para o contexto em que estamos, o Braga chegou ao jogo com o Benfica e chutou à baliza apenas aos 40 minutos. Temos aí um primeiro objetivo, que é conseguir que isso aconteça bem antes dos 40 minutos. Se no final do jogo alguém tiver o interesse de saber o nome de algum jogador [do Paredes], parece-me extremamente positivo", referiu.





"Águias" sempre fortes







O registo recente do Benfica, com duas derrotas consecutivas no campeonato, intercaladas por um empate na Liga Europa, não convence Eurico Couto, frontal a recusar a tese de crise no emblema da Luz.", considerou.Os jogadores do atual segundo classificado da Série C do CP foram alertados para o jogo interior do Benfica, a velocidade de execução e a forma como os seus jogadores atacam a profundidade e, não menos importante, a quantidade de elementos que colocam na finalização, mas ninguém atira a toalha ao chão.”, disse à Lusa Diogo Pinheiro, lateral direito, de 28 anos.Já o médio "Ema", diminutivo de Emanuel, de 21 anos, assinalou que o clube trabalhou “muito para isto”: “", observou.O defesa está lesionado e vai falhar o confronto, ao contrário do colega e número 10 da equipa, que confidenciou a vontade de poder trocar a camisola com o 10 do Benfica, o alemão Luca Waldschmidt.O União de Paredes e o Benfica defrontam-se na Cidade Desportiva de Paredes, no sábado, a partir das 21h15, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.