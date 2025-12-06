Técnico do Moreirense vê “atitude competitiva” como foco para visita ao Estoril

À espera de uma partida semelhante à da ronda anterior, com o Famalicão (2-2), já que minhotos e ‘canarinhos’ “gostam de jogar ao ataque”, o técnico, de 36 anos, vincou que a equipa de Moreira de Cónegos quer ser “muito mais” replicar o desempenho da segunda parte com os famalicenses do que o da primeira.



“Não é fácil pressionar o Estoril, mas é aquilo de que gostamos, tentar roubar a bola ao nosso adversário e sermos nós a assumir o jogo. Vai haver momentos em que o Estoril também vai conseguir fazê-lo. Demonstrou isso no Dragão [derrota com o FC Porto por 1-0]. Tem capacidade para ter iniciativa. A atitude competitiva é o nosso maior foco para este jogo: sermos aquilo que fomos e que gostamos de ser”, disse, na antevisão ao encontro de domingo.



Desta forma, quer que os vimaranenses exibam, de novo, a consistência de outras fases da época, num encontro “difícil de preparar”, porque a equipa treinada por Ian Cathro já “apresentou muitas e diferentes dinâmicas” ao longo da época e obriga os seus pupilos a terem “diferentes soluções ‘no bolso’”.



Vasco Botelho da Costa reconheceu que a primeira parte aquém do esperado na receção ao Famalicão foi motivo de conversa no seio do plantel, com “as devidas aprendizagens”, e lembrou que é “mais simples trabalhar sobre vitórias” nas dimensões mental e da motivação, num momento em que os ‘cónegos’ atravessam uma fase de dois jogos sem triunfos.



Alertando para “o valor do Estoril” e para “os jogadores de muita qualidade” que o representam, o treinador promete apresentar-se com a competitividade habitual para “um jogo especial”, frente ao clube da localidade onde cresceu e que representou entre 2018/19 e 2021/22, tendo-se sagrado bicampeão da Liga Revelação, em sub-23.



“Vou olhar para a bancada e, mais do que ver os adeptos do Estoril, vejo amigos. As pessoas que trabalham no clube são amigos. (…) Não vou mentir que é muito especial jogar contra o Estoril Praia. (…) Nada me alegra mais do que voltar com o símbolo do Moreirense ao peito, porque é também um clube especial, de que estou a aprender a gostar cada vez mais e onde somos extremamente felizes e bem tratados”, assumiu.



O Moreirense, sétimo classificado da I Liga, com 19 pontos, visita o Estoril Praia, 10.º, com 13, em partida marcada para domingo, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no concelho de Cascais, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.