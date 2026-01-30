Técnico do Rio Ave quer transformar "raiva e frustração" em vitória frente ao Arouca

Em conferência de imprensa, o técnico dos vila-condenses referiu-se à derrota (4-0) da ronda passada, frente ao Nacional, que fez com que a semana de trabalho “não fosse fácil”.



“Temos de responder e mostrar uma boa reação, transformando toda esta raiva e frustração que sentimos depois do jogo com o Nacional em energia, para conseguirmos vencer a partida com o Arouca. No último jogo, não estivemos bem. Temos de esquecer muito rapidamente e dar uma boa resposta”, disse.



Sobre o adversário, Sotiris Silaidopoulos falou de um Arouca “que pratica um bom futebol” e que está próximo do Rio Ave na classificação.



“Os pontos são muito importantes nesta fase. O Arouca tem várias formas de chegar ao último terço do terreno. Vêm de uma muito boa exibição frente ao Sporting [derrota por 2-1], por isso, não será um jogo fácil para nós”, analisou o treinador do Rio Ave.



Para esta receção aos arouquenses, a equipa da foz do Ave já não pode contar com o avançado André Luiz, segundo melhor marcador da equipa, considerando que “não será fácil colmatar” a saída de “um jogador muito importante” que foi transferido para os gregos do Olympiacos.



“Construímos muitas coisas no nosso jogo com o André Luiz. Foi um jogador muito importante para a equipa, mas também acho que o Rio Ave foi muito importante para o seu desenvolvimento. Era lógico e natural que houvesse interesse de grandes clubes, como o Benfica, o Olympiacos e outros. É realmente uma grande mudança, mas o André foi para o maior clube da Grécia”, afirmou.



Questionado sobre uma eventual saída do outro avançado da equipa, o brasileiro Clayton, melhor marcador do Rio Ave, o treinador disse que ainda conta com o jogador.



“Neste momento, o Clayton trabalha connosco, está aqui connosco e joga amanhã [sábado]. É um dos melhores avançados da história do Rio Ave, faz golos, tem personalidade e é também uma excelente pessoa”, partilhou.



Sotiris Silaidopoulos deseja que o ‘mercado’ “feche o mais rapidamente possível”, para o plantel estabilizar e “encontrar o equilíbrio certo dentro do grupo”, ao qual poderão ainda chegar reforços.



“Temos de aproveitar a oportunidade para evoluírem outros jogadores, mostrarem aquilo que conseguem fazer e ajudarem o Rio Ave a apresentar-se bem e a competir. Talvez tenhamos de mudar algumas coisas na forma como jogamos, talvez alterar o sistema”, concluiu.



Para este desafio com o Arouca, os vila-condenses têm em dúvida o guarda-redes Miszta, devido a lesão.



O Rio Ave, 12.º classificado, com 20 pontos, recebe no sábado o Arouca, 15.º, com 17, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.