Técnico do Vitória crê que Gil Vicente vai criar "mais problemas" do que Astana

No rescaldo da viagem ao Cazaquistão, para o empate (1-1) na quarta jornada da Liga Conferência, que superou os 13.000 quilómetros na ida e no regresso, Rui Borges mostrou-se confiante na recuperação dos seus jogadores, a nível de “horários, alimentação e sono”, para estarem bem perante um adversário com qualidade, na segunda-feira.



“Que tenhamos a mesma qualidade de jogo, a mesma entrega, o mesmo rigor [do jogo com o Astana]. O Gil Vicente é muito mais intenso e competitivo na pressão, em comportamentos individuais e coletivos. É uma equipa que nos vai criar muitos mais problemas. Vamos defrontar uma boa equipa, com qualidade, mas queremos muito ganhar”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:45, em Guimarães.



Apesar das três derrotas seguidas para o campeonato, a formação orientada por Bruno Pinheiro mereceu elogios do ‘timoneiro’ vitoriano, por “tentar valorizar o jogo” através de um sistema tático em que os “posicionamentos defensivos e ofensivos” se assemelham aos do Vitória.



“Tem jogadores bons individualmente, com boa qualidade técnica. É uma equipa muito boa. É certo que vem de três resultados negativos no campeonato, mas isso não vai mexer em nada com a dinâmica do Gil, uma equipa muito boa”, descreveu.



Mais do que o embate com o Astana, no qual os vitorianos falharam na finalização, após 34 remates, o treinador realçou que os seus jogadores devem procurar sobretudo melhorar em relação ao jogo anterior do campeonato, talvez o “pior da época”, em que perderam por 1-0 com o Santa Clara, quarto classificado da tabela, com 24 pontos.



“Estamos a seis pontos do quarto lugar e podemos ficar a três. Estamos nos 'oitavos' da Taça [de Portugal] e no ‘top 8’ da Liga Conferência. Só saímos da Taça da Liga. O pior jogo da época foi o do Santa Clara. A equipa estava cansada, não tanto a nível físico, mas a nível mental. Queremos dar uma imagem melhor em relação a esse jogo”, disse.



Rui Borges vincou ainda que os seus jogadores têm de ser “mais competitivos nos duelos” e de “ficar chateados quando os perdem”, ao comentar o golo sofrido perante o Astana, na sequência de um lançamento de linha lateral.



Com o médio Tiago Silva ainda indisponível, fruto do segundo jogo de suspensão que se prepara para cumprir nas provas internas, a formação vimaranense vai poder contar de novo com o defesa Mikel Villanueva e o avançado Gustavo Silva, atletas que recuperaram das respetivas lesões.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 18 pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º, com 10, em partida da 12.ª jornada, marcada para as 18:45 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.